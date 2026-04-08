Mihai Trăistariu face din nou declarații controversate, de data aceasta vizând femeile din viața sa. Invitat în podcastul „Face to Face”, artistul a mărturisit fără ocolișuri că majoritatea partenerelor sale au avut câteva kilograme în plus, descriind un tipar neașteptat.

„Toate fetele aveau fundul mare”

Întrebat despre preferințele sale în materie de femei, Mihai Trăistariu a ținut să precizeze că nu este deloc un bărbat pretențios. Ba chiar a recunoscut că, de-a lungul timpului, nu a avut prea multe iubite „trase prin inel”. Cum vine asta, mai exact? Ei bine, artistul a intrat în detalii picante, făcând o radiografie sinceră a fostelor partenere.

Iar declarația lui a fost de-a dreptul directă. „Toate fetele cu care am fost eu aveau fundul mare. Nu le-am nimerit țiplă. Am avut și una-două subțiri. Deci, toate au fost grăsuțe. Doar că eu, mergând pe la concerte, prin emisiuni, normal că s-au simțit și s-au pus pe slăbit. Slăbit ce înseamnă?! Înfometat de-a dreptul! Și mergeau cu un măr, cu un morcov în poșetă ca să slăbească”, a declarat Mihai Trăistariu în podcastul moderat de Bianca Drăgan.

Asaltat de mesaje, dar preferă singurătatea

Deși este singur, artistul susține că nu duce deloc lipsă de atenție feminină. Din contră. V-ați gândit vreodată cum arată inbox-ul unei vedete? Trăistariu susține că primește zilnic zeci de mesaje și propuneri, însă, în acest moment al vieții, simte nevoia de liniște.

Cariera pare să fie pe primul loc.

„Și acum primesc mesaje. Să nu îmi spuneți mie că noi, cei din showbiz, nu primim cereri în fiecare zi. Cred că m-am mai lăudat pe undeva că primesc două, trei propuneri de ieșit la cafea în fiecare zi. Noi primim de toate. Eu dacă vreau, îmi găsesc, dar acum sunt un pic blocat, am o rigiditate. De ceva timp sunt blocat, mă enervează, vreau să stau liniștit, am nevoie de acea pauză să îmi cern gândurile”, a povestit cântărețul.

De ce s-a terminat ultima relație

Dar care a fost, pe bune, ultima sa experiență amoroasă? Trăistariu a povestit despre o relație dezamăgitoare cu o studentă, pe care a decis să o încheie chiar el. Motivul pare să fie legat de lipsa de inițiativă a fetei și de o oarecare dependență financiară (e drept, una minoră, dar constantă).

Artistul a descris o situație care l-a făcut să pună punct. „Ultima relație am rupt-o eu. Eu i-am zis să se ducă acasă. Eu stăteam în Constanța, ea în București. Am lăsat-o, era și studentă. Nu avea bani. Îmi cerea bani de microbuz. Îi dădeam 50 de lei. După 2 ani să nu lucrezi. Am rugat-o să lucreze ceva. O săptămână a lucrat, atât. Și ce vrei, să te țin eu? Era frigiderul plin. Ieșeam la ora 12 din casă, mă întorceam la 6, era în același pat”, a încheiat artistul povestea.