Mihai Trăistariu a dat lovitura în afaceri înainte de minivacanța de 1 Mai. Artistul, care deține mai multe proprietăți în Mamaia Nord, a anunțat că a închiriat deja toate apartamentele pentru această perioadă. Succesul său se bazează pe o strategie bine pusă la punct, pe care o aplică încă de la începutul anului.

O strategie care nu dă greș

Spre deosebire de alți proprietari care așteaptă sezonul estival, Trăistariu este extrem de activ în promovarea afacerii sale. El recunoaște că implicarea constantă este cheia, începând munca de la 1 ianuarie. Până la urmă, e o rețetă destul de simplă. „Le am date pe toate de 1 Mai. Eu sunt hărnicuț să zic așa, de la 1 ianuarie le postez, la 2-3 zile le fac câte o postare sau mă mai duc și fac un live de pe plajă: Hai la mare! Hai cu rezervările!”, a declarat artistul. O metodă care, se pare, funcționează.

„Trebuie să cauți tot timpul clienți”

Dar succesul nu vine de la sine, iar cântărețul este conștient de acest lucru. El mărturisește că nu stă pur și simplu să aștepte ca turiștii să-i bată la ușă. V-ați fi gândit că e atâta muncă în spate? „Deci nu aștept să vină din senin. E de muncă în fiecare an să vină alți și alți clienți”, explică el. Artistul detaliază și dinamica pieței, unde fidelizarea este importantă, dar la fel de importantă este și atragerea de noi turiști. „Unii se întorc, sunt din cei vechi, se întorc cu prieteni, cu alte familii, dar unii vor să meargă și în alte locuri, se duc prin străinătate și atunci mai fac pauză și trebuie să găsești alți și alți clienți. Asta e rețeta de business, trebuie să cauți tot timpul clienți”, a mai spus Trăistariu.

Tarife neschimbate pentru 2026

Și pentru că tot vorbim de clienți, prețul este, nu de puține ori, un factor decisiv. Mihai Trăistariu a decis să meargă pe o strategie de menținere a tarifelor, pentru a nu-și îndepărta turiștii fideli. „Păstrez și în acest an tarifele din anii trecuți, n-am scumpit deloc, căci nu vreau să-mi pierd clienții, pentru câteva sute de lei în plus”, a declarat el. Hai să vedem, pe bune, cât costă. Pentru o garsonieră situată la doar 100 de metri de plajă (o informație utilă pentru turiști), prețurile variază în funcție de perioadă: în lunile aprilie, mai și iunie, o noapte de cazare costă 250 de lei. În plin sezon, adică în iulie și august, tariful urcă la 350 de lei pe noapte, pentru ca în septembrie să revină la 250 de lei. Pe lângă garsoniere, artistul deține și un apartament de lux, pentru care turiștii trebuie să scoată din buzunar 900 de lei pe noapte.

Rezultatele se văd.

„Așa că la mine tot timpul e plin. Cam trei sferturi de vară e deja rezervată, iar la 1 Mai am totul dat”, a concluzionat artistul.