Cătălin Măruță vorbește rar atât de deschis despre viața de familie, dar recent a făcut o excepție. Prezentatorul TV a dezvăluit o latură a Andrei pe care publicul larg nu o cunoaște, descriind o relație mult mai complexă după aproape două decenii de căsnicie.

O forță incredibilă, dincolo de imagine

Deși publicul o cunoaște pentru vocea și energia sa debordantă, Măruță spune că în spatele acestei imagini se ascunde o structură emoțională complexă și o disciplină remarcabilă. El descrie o persoană cu o forță interioară pe care puțini o intuiesc.

„Am descoperit la Andra o forță incredibilă, care nu se vede întotdeauna din exterior. Oamenii aud vocea ei, văd zâmbetul, simt energia. Dar în spatele lor este o disciplină uriașă, o sensibilitate care m-a surprins și pe mine de multe ori și un fel de a iubi… complet și fără jumătăți de măsură”, a dezvăluit Măruță.

Prezentatorul subliniază că artista se implică total în proiectele sale, fără a face compromisuri. „Ea e genul de om care se dă pe sine 100% în tot ce face.”

Iar dincolo de artistă, omul Andra este cel care l-a cucerit. „E un om mult mai profund decât imaginea, un om care simte enorm, care trăiește intens și care are o bunătate reală, neafectată.”

„Eu chiar CRED asta”

Cu o sinceritate debordantă, dar și cu umor, prezentatorul a ținut să sublinieze ce crede, de fapt, despre partenera sa de viață.

„Ea e soția mea și e normal să cred asta, dar eu chiar CRED asta: Andra e un om minunat înainte de orice. Iar eu sunt norocos.”

Cel mai sincer critic

Impactul Andrei se resimte puternic și în cariera lui Cătălin. Ea este, se pare, reperul său profesional și persoana care îi oferă cel mai onest feedback.

Pe bune, v-ați fi gândit că lucrurile stau chiar așa?

„Da, Andra este cel mai sincer critic al meu. Și știi ceva? E exact ce-mi trebuie”, recunoaște el. Prezentatorul explică faptul că feedbackul ei nu vine niciodată pentru a-l flata, ci dintr-o dorință sinceră de a-l ajuta să evolueze. „Ea nu-mi spune niciodată ceva ca să mă flateze, ci ca să mă ajute să fiu mai bun, să mă văd clar, așa cum sunt, fără filtre.”

Dar modul în care îi transmite observațiile face toată diferența. „Are un fel al ei de a spune lucrurile, unul care dezamorsează orice tensiune. Simt iubire în spatele cuvintelor ei.” Tocmai de aceea, Măruță nu se simte niciodată atacat, ci, dimpotrivă, sprijinit (chiar și în momentele mai tensionate). „Când vine de la ea, chiar și când mă pune la colț, nu mă simt atacat, ci susținut.”

Pentru prezentator, rolul Andrei în viața sa profesională este, esențial. „E ca un barometru al adevărului în viața mea profesională – îmi spune exact ce trebuie, exact cum trebuie și exact când trebuie.”