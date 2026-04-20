La 45 de ani, actrița Alexandra Velniciuc afișează o formă fizică de invidiat, reușind să se mențină constant între 55 și 57 de kilograme. Secretul ei nu stă în diete drastice sau în număratul caloriilor, ci într-un regim alimentar care, la prima vedere, ar speria orice specialist în nutriție.

Meniul care sfidează orice nutriționist

Departe de a se limita la salate fade, vedeta recunoaște că este o mare amatoare de grăsimi animale. E drept că are un mare avantaj: organismul ei pur și simplu nu cere alimentele care provoacă, de obicei, cele mai mari probleme de greutate. Dulciurile și produsele făinoase nu se numără printre preferințele sale.

„Cu mâncatul, eu mănânc de toate însă am marele noroc că nu îmi place să mănânc dulciuri și făinoase, nu îmi plac, nu mă abțin de la ele, rar mănânc ceva dulce pentru că nu simt nevoia de dulce. În schimb, mănânc cantitativ foarte mult și mănânc foarte multă grăsime, grăsime animală. Îmi place smântâna, îmi place brânză grasă, îmi place carnea grasă. Mie îmi place carnea să fie împănată cu grăsime, nu vreau niciodată carne macră”, a mărturisit actrița.

Secretul ordinii din farfurie

Unul dintre cele mai eficiente trucuri pe care le aplică Alexandra Velniciuc este ordinea în care consumă alimentele la masă. Fără să știe inițial că aceasta este o strategie recomandată de experți pentru controlul indicelui glicemic (un detaliu pe care l-a aflat mult mai târziu), ea a mâncat întotdeauna salata separat de carne, dintr-o simplă preferință personală.

Un obicei simplu, deprins din copilărie.

„Probabil că și din cauza obiceiurile bune pe care le-am deprins de când eram mică și anume acela de a mânca întâi salata, după aceea friptura, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să le combin, le mănânc separat întotdeauna. Așa am fost de când eram mică. După aceea am aflat de la nutriționiști că ăsta este cel mai bun mod de a nu te îngrășa dar eu nu am știut asta de la bun început!”, explică vedeta.

Dulcele ca aperitiv și cina de la miezul nopții

Dar regulile neconvenționale nu se opresc aici. V-ați gândit vreodată să mâncați desertul la începutul mesei? Ei bine, exact asta face actrița. Atunci când simte nevoia de ceva dulce, ea inversează complet ordinea clasică, evitând să consume zahăr la final, când digestia este deja în plin proces.

„Dacă simt nevoia de dulce, întotdeauna simt nevoia să mănânc dulce înainte de o masă principală, niciodată ca desert. Și iar înțeleg că acesta este un lucru foarte bun pentru că în felul ăsta organismul arde grăsimile, arde caloriile nefericite înainte de a-i da masa principală”, spune Alexandra.

Iar programul încărcat de la teatru o obligă să mănânce la ore la care cei mai mulți dintre noi dorm de mult. Deși regula spune că ultima masă ar trebui să fie cu ore bune înainte de culcare, actrița recunoaște că „foamea de lup” de după spectacol o trimite direct la bucătărie la ore târzii. „De cele mai multe ori mănânc seara, după spectacole, pentru că după un spectacol pe care îl termin la ora 22.00 mi se face o foame de lup și mă apuc de mâncat pe la ora 23.00”, a mai dezvăluit actrița. În prezent, ea se pregătește intens pentru două noi premiere pe scena teatrului.