Kelly Osbourne, în vârstă de 41 de ani, și logodnicul ei, Sid Wilson, în vârstă de 49 de ani, și-au anulat discret logodna. Despărțirea vine la doar șapte luni după ce muzicianul a cerut-o în căsătorie și în contextul unei perioade extrem de dificile pentru fiica lui Ozzy Osbourne.

Logodnă anulată discret

Vestea a fost confirmată de surse apropiate cuplului, care au dezvăluit că decizia a fost luată în cursul acestei luni. „Kelly și Sid au decis să renunțe la logodnă”, a declarat o sursă apropiată celor doi. Cei doi au un fiu împreună, Sidney, în vârstă de 3 ani, născut în noiembrie 2022.

Doliul, o povară grea pentru Kelly

Unul dintre factorii care au cântărit enorm în această decizie pare să fie doliul prin care trece Kelly. Tatăl ei, legenda heavy metal Ozzy Osbourne, a murit pe 22 iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, în urma unui atac de cord, după o lungă luptă cu boala Parkinson. Iar impactul a fost devastator. „Kelly a avut probleme în urma pierderii tatălui ei”, a continuat sursa. „Doliul a fost incredibil de dificil, iar ea a făcut tot ce a putut pentru a face față.”

Recomandari Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne, expusă cu doar câteva luni înainte de a părăsi această lume

Probleme mai vechi în paradis?

Dar, stai puțin, se pare că lucrurile nu erau roz de mai multă vreme. Aceeași sursă a adăugat că Wilson și Kelly „se confruntau cu provocări în relația lor de ceva timp” și că „lucrurile nu erau așa cum păreau”. V-ați fi gândit la asta, văzându-i împreună?

O decizie grea.

E drept că au încercat să repare ce se stricase, mai ales pentru copilul lor. „Au încercat să o facă să funcționeze, în special de dragul copilului lor, dar în cele din urmă au decis că separarea este cea mai bună cale de urmat”, au mai împărtășit apropiații.

Recomandari Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne, revelată cu câteva luni înainte de sfârșitul său de viață

O poveste începută în 1999

Și totuși, povestea lor nu e una recentă. Fosta vedetă de reality show și Wilson s-au cunoscut pentru prima dată în 1999, chiar prin intermediul tatălui ei. Numai că au devenit un cuplu abia în ianuarie 2022. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru de vis pentru orice fan rock, la începutul lunii iulie 2025, în culise, în timpul concertului de adio Black Sabbath al lui Ozzy de la Villa Park din Birmingham. Într-un videoclip distribuit chiar de Kelly, Sid spunea: „Kelly, știi că te iubesc mai mult decât orice pe lume”. Reacția lui Ozzy de la acea vreme a fost una plină de umor: „Du-te dracului, nu te căsătorești cu fiica mea”.

„Kelly a îndurat foarte multe în ultimul an”, a concluzionat sursa. „totusi, ea rămâne curată și se concentrează acum pe ea însăși și pe rolul ei de mamă.”