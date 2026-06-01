Ai avut vreodată un an atât de greu încât ai simțit că nu te mai poți aduna? Kelly Osbourne tocmai ne-a arătat cum arată o revenire spectaculoasă. Vedeta a urcat pe scena festivalului Mighty Hoopla din Marea Britanie pe 31 mai, radiind de fericire într-o rochie mini albastră și tocuri amețitoare. Și asta la scurt timp după o perioadă care ar fi îngenuncheat pe oricine.

O lecție despre reintegrare după pierderi majore

Dincolo de ținuta impecabilă și bretonul dat pe spate, apariția ei ne vorbește despre ceva mult mai profund. Când treci prin doliu și printr-o despărțire dureroasă aproape simultan, simplul act de a te ridica din pat e o victorie. Iar să urci pe scenă, plină de încredere, e de-a dreptul inspirațional pentru oricare dintre noi care a simțit vreodată că a ajuns la capătul puterilor.

Să ne amintim puțin prin ce a trecut. Anul trecut a fost pur și simplu devastator pentru Kelly. Tatăl ei, legendarul Ozzy Osbourne, a murit tragic din cauza unei insuficiențe cardiace în luna iulie. Tragedia a lovit la doar două săptămâni după ce artistul susținuse un concert de adio cu trupa Black Sabbath pe stadionul Villa Park din Birmingham. Câteva luni mai târziu, relația ei cu muzicianul Sid Wilson din trupa Slipknot s-a destrămat.

Dar salvarea ei are un nume clar. Sidney, băiețelul ei de trei ani. Într-un interviu emoționant preluat de Hellomagazine, Kelly a povestit cum rolul de mamă i-a resetat complet prioritățile și chiar garderoba.

„De când am devenit mamă, sunt atât de conștientă de orice lucru care l-ar putea afecta pe Sidney. Chiar am început să mă îmbrac puțin mai matronal. Nu-mi plac tonele de decolteu și ținutele foarte, foarte scurte. Nu mi-am expus niciodată corpul. Nu sunt genul acela de fată.” – Kelly Osbourne, artistă

E drept că rochia mini purtată la festival pare să contrazică puțin regula, dar hei, o femeie are tot dreptul să se răzgândească! Mai ales când schimbă prefixul. Vârsta de 40 de ani a venit ca o adevărată eliberare pentru ea.

„M-am trezit când am împlinit 40 de ani și m-am gândit: «Oare ar trebui să fiu mai adunată?». Dar trebuie să spun că mă bucur din plin de asta și sunt în momentul meu. Nu mai am insecuritățile din copilărie.” – Kelly Osbourne, artistă

Sprijinul mamei și întoarcerea acasă

Relația ei cu Sharon Osbourne a fost mereu plină de suișuri și coborâșuri, dar în momentele critice, cele două sunt de nedespărțit. Kelly a recunoscut deschis că a dormit în patul mamei sale timp de două luni pentru a putea face față durerii după moartea lui Ozzy. E genul de detaliu vulnerabil care te face să realizezi că, indiferent de vârstă sau statut, uneori tot ce ai nevoie e o îmbrățișare de la mama.

Acum, lucrurile par să se așeze în sfârșit. După ce a crescut copilul la o fermă din Iowa, Kelly a transformat Marea Britanie în baza ei permanentă și l-a înscris pe Sidney la o școală de aici. Rămâne de urmărit dacă această mutare definitivă va însemna și mai multe apariții publice sau dacă vedeta va prefera liniștea noii sale vieți londoneze.