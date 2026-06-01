Anisia Gafton și soțul ei, Florin Serghei, vor deveni părinții unui băiețel. Cei doi comedianți au ales chiar ziua de 1 iunie pentru a face marele anunț în fața comunității lor din mediul online.

Te-ai gândit vreodată de ce ne stresăm atât de mult cu organizarea momentelor perfecte? Ei bine, cuplul ăsta ne arată că poți face lucrurile exact așa cum simți, fără presiunea regulilor nescrise. Când abordezi viața cu umor, parcă totul devine mai simplu, iar bucuria se trăiește mult mai autentic.

Băiețel pe drum și glume de părinți

Iar felul în care au dat vestea este absolut delicios. Într-o postare plină de energie, așa cum notează Unica într-un material publicat recent, cei doi au împărtășit rezultatul petrecerii de dezvăluire a sexului bebelușului.

„La mulți anii tuturor copiilor de 1 iunieeeee, și celor care sunt încă în burtică! Să ne bucurăm toți ca ei, cu sufletul frumos și curat! Cu ocazia asta am făcut un Gender Reveal și: eeee băiețellllllll! La mulți aniiiiiiiiii tuturor copiilor: născuți, în burtică și adulți!” – Anisia Gafton și Florin Serghei, Comedianți

Nu te-ai aștepta la o reacție sobră din partea lor. Cei doi formează un cuplu încă din anul 2017. Abia luna trecută, pe 5 mai 2026, au decis să își oficializeze relația într-o ceremonie restrânsă și discretă.

O nuntă fără stres și o sarcină cu zâmbete

Dar că lucrurile nu se opresc aici. Anisia a tratat și subiectul sarcinii cu același spirit liber și autoironic pe care îl cunoaștem.

„Nu, nu suntem deloc speriați! +1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder!” – Anisia Gafton, Actriță

De câte ori nu ne-am simțit copleșite de așteptările celor din jur la evenimentele majore din viață? cum și-ar dori să arate petrecerea de nuntă, actrița a explicat foarte clar viziunea ei relaxată.

„Aș vrea să fie o caterincă totală, să se relaxeze lumea, să nu fie cu pretenții. Adică să fie distracție. Nu neapărat să apar eu într-o rochie, depinde. Să fie spontan. Căsătoria își are rolul ei acolo, dar, deocamdată, noi suntem bine așa cum suntem” – Anisia Gafton, Actriță

Acum, cu un băiețel pe drum și o relație consolidată strict în propriul lor ritm, cei doi se pregătesc pentru cea mai intensă etapă de până acum. Va fi interesant să urmărim ce glume noi vor inventa după primele nopți albe de parenting.