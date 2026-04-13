Anisia Gafton traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista și partenerul ei, Florin Serghei, au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată, vestea emoționând imediat comunitatea lor online.

Anunțul care a cucerit internetul

Anisia a ales să dezvăluie sarcina într-un mod sincer și plin de căldură, publicând prima ecografie a bebelușului. În stilul ei caracteristic, plin de umor, artista a însoțit fotografia cu un mesaj care a devenit rapid viral. „Nu, nu suntem deloc speriați! +1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”, a scris ea.

Imaginea a fost de ajuns.

A declanșat un val uriaș de reacții pozitive, fanii grăbindu-se să felicite cuplul și să le transmită gânduri bune. Iar pentru moment, cei doi au preferat să păstreze misterul în privința sexului copilului.

O poveste de dragoste de aproape un deceniu

Dar cum a început totul între ei? Povestea de dragoste dintre Anisia Gafton și Florin Serghei durează de aproape un deceniu, cei doi fiind împreună din 2017. Relația lor a început, culmea, într-un context profesional, când Florin căuta un partener pentru spectacolele de stand-up. Colaborarea de pe scenă s-a transformat treptat într-o legătură personală foarte puternică.

Anisia povestea la un moment dat, într-un podcast, cum au stat lucrurile la început. „Și el căuta un partener pentru stand-up… Noi suntem un cuplu în viața reală. Prima dată, omul era super profi, nu vorbeam de gagici, era foarte profi el.”

Și de la primele spectacole împreună până la viața de cuplu (s-au logodit în urmă cu doi ani), cei doi au crescut unul alături de celălalt.

Nunta? O caterincă totală, fără presiune

Deși sunt logodiți, Anisia nu s-a grăbit niciodată cu nunta, având o perspectivă relaxată asupra evenimentului. Într-o declarație oferită în 2024, artista explica exact cum vede ea lucrurile. Până la urmă, fiecare face cum simte, nu-i așa?

„Aș vrea să fie o caterincă totală, să se relaxeze lumea, să nu fie cu pretenții. Adică să fie distracție. Nu neapărat să apar eu într-o rochie, depinde. Să fie spontan. Cu siguranță, căsătoria își are rolul ei acolo, dar, deocamdată, noi suntem bine așa cum suntem. Eu cred că contează mai mult să te iubești decât un act”, spunea Anisia pentru ego.ro.

Artista a continuat, subliniind importanța libertății de a alege. „Se zice că trebuie să fii în rând cu lumea, dar eu niciodată nu am fost în rând cu lumea și mi-a fost bine. Niciodată nu am zis: “Trebuie să facem așa!”. Ideea este ca fiecare să facă cum vrea și cum îi este bine în viață. Dacă mie îmi place căsătoria și să fiu căsătorită, foarte bine. Altui om dacă nu îi place, nu este nicio problemă. Altul poate că nu vrea să se căsătorească niciodată sau să aibă vreo relație serioasă. Trebuie să respectăm deciziile fiecăruia. V-am zis, deocamdată, nu mă văd cu o nuntă mare, dacă ar fi. Poate ceva spontan, să nu existe presiune.”

Acum, sarcina marchează începutul unei etape pline de emoții și bucurii pentru Anisia și Florin, pregătindu-i pentru cel mai important rol de până acum: acela de părinți.