Diana Ross, legendara „Regină a Motown”, împlinește astăzi 82 de ani, iar parcursul său stilistic rămâne o sursă de inspirație. Artista a demonstrat mereu că statutul de divă se construiește cu multă muncă și pasiune. „Este nevoie de mult timp pentru a ajunge o divă. Adică, trebuie să muncești pentru asta,” a spus ea odată, un motto care i-a ghidat întreaga carieră.

De la Detroit la The Supremes

Parcursul ei a început în Detroit, unde mergea la magazinul local pentru a-și cumpăra creionul negru de sprâncene de la Maybelline New York. Încă din liceu, a urmat cursuri de cosmetică. Exersa coafuri pe ea însăși și avea cliente din vecini, dar celebritatea a venit odată cu rolul de solistă în The Supremes, moment care i-a dus look-ul la un alt nivel, în special coafura și genele groase.

Abilitățile sale nu erau doar pentru ea. „Când The Supremes au plecat în turneu, eu le aranjam părul tuturor – știi, cu ondulatorul încins și cu bigudiuri,” a povestit Ross într-un interviu mai vechi. „Am vrut să învăț totul despre frumusețe pentru a face oamenii mai atrăgători.”

Anii ’70 și explozia disco

Iar anii ’60 au adus o serie de look-uri hipnotizante, de la un bob curbat, accentuat de codițe jucăușe și breton des, la un coc voluminos, tapat, acompaniat de ochi machiați în stil „cut-crease” și buze pale. Numai că, odată cu lansarea primului său album solo în 1970, „Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)”, și a hitului „Ain’t No Mountain High Enough”, Ross a început să-și etaleze părul creț natural. Cu o coamă impresionantă, lăsată liber sau prinsă și accesorizată, ochi irizați și buze lucioase, ea a adus constant dramatism pe scenă, contribuind la nașterea erei disco.

Un moment de referință a fost filmul „Mahogany” din 1975, unde a interpretat-o pe creatoarea de modă Tracy Chambers. Pe lângă vocea sa de soprană, a impresionat cu costumele teatrale pe care le-a creat singură și cu celebrul său afro de culoare turcoaz.

Experimente și look-uri memorabile

Odată cu lansarea piesei de dans „I’m Coming Out” în 1980, Ross nu doar că a continuat să pluseze la capitolul volum al părului, dar a îmbrățișat și tendințele deceniului, cum ar fi pleoapele colorate în nuanțe saturate și fardul de obraz aplicat dramatic. V-ați gândit vreodată cum reușește să arate impecabil și azi? Secretul stă în simplitate. „Machiajele mele rapide constau în creioane de ochi jumbo, creioane foarte, foarte negre, și rimel, poate fard de obraz și un luciu de buze deschis,” a declarat Ross anterior pentru Vogue.

De-a lungul anilor, nu s-a ferit de experimente. Printre cele mai cunoscute se numără tunsoarea pixie blondă de la World Music Awards din 1996 și părul mov regal de la premiile BAFTA din 1997.

O adevărată cameleonică.

Moștenirea lăsată fiicei sale

Și această pasiune pentru glam a fost transmisă mai departe. Fiica sa, actrița și antreprenoarea Tracee Ellis Ross, a povestit despre influența mamei sale. E drept că a avut de la cine învăța.

„Am petrecut mult timp ascunsă pe podeaua din dressingul mamei mele în timp ce ea își făcea singură părul și machiajul. Mama este atât de autosuficientă în ceea ce privește frumusețea ei și cred că acest lucru a influențat mult din ceea ce cred eu. Simt că fiecare persoană ar trebui să poată accesa cea mai frumoasă versiune a sa și să se simtă frumoasă în propria baie,” a mărturisit Tracee.

Anul trecut, Ross a revenit la Met Gala după o absență de peste două decenii (aceasta fiind a cincea sa apariție totală) pentru a celebra stilul dandy de culoare. A purtat o rochie albă sclipitoare cu o trenă de 18 picioare, creată de Ugo Mozie, pe care erau inscripționate numele celor cinci copii și opt nepoți ai săi. Look-ul a fost completat de o pălărie cu pene și un machiaj cu accente mov, o avanpremieră perfectă pentru a doua sa ținută din acea seară: o rochie neagră cu mărgele mov și tul, pe care a creat-o chiar ea.