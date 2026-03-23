La 47 de ani, Diana Munteanu afișează o siluetă de invidiat, pe care o menține printr-un stil de viață riguros și câteva schimbări drastice în alimentație. Vedeta a explicat că nu este adepta dietelor stricte, ci a unui echilibru pe care l-a găsit de-a lungul timpului și care o ajută să aibă un abdomen plat și o energie debordantă.

Fără pui și aproape deloc vită

Una dintre cele mai mari schimbări din meniul Dianei Munteanu a fost eliminarea anumitor tipuri de carne. Ea a mărturisit că a renunțat complet la carnea de pui, iar pe cea de vită o consumă extrem de rar, deoarece simte că organismul ei nu o mai tolerează la fel de bine. Cum vine asta, să renunți la două surse de proteină atât de populare? Ei bine, vedeta și-a adaptat meniul la nevoile corpului său.

„Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă”, a declarat Diana Munteanu.

În schimb, proteina și-o ia acum din pește, pe care îl consumă foarte des, alături de salate proaspete, fructe și multe legume.

Echilibrul este cuvântul de bază

Deși la prima vedere pare un regim restrictiv, Diana insistă că totul se rezumă la moderație și la a-ți asculta corpul. Nu este vorba despre o dietă, ci despre un stil de viață sănătos, completat de împliniri pe plan personal. Iar acest echilibru (dobândit, spune ea, odată cu vârsta) este cel care o menține în formă.

„Viaţa echilibrată şi sănătoasă pe care o duc, dar şi plus împlinirile sufleteşti sunt factorii care m-au păstrat în forma în care sunt acum. Cred că trebuie să existe un echilibru în toate. În ceea ce mă priveşte nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor”, a explicat vedeta.

Marea slăbiciune înghețata

Și totuși, are și ea o plăcere vinovată? V-ați gândit vreodată că o persoană cu un astfel de regim ar putea avea o slăbiciune pentru dulciuri?

Pe bune, are.

Diana recunoaște că există un desert la care nu poate renunța sub nicio formă: înghețata. Ba chiar o consumă zilnic dacă are poftă, însă compensează imediat. Fie reduce din alte alimente considerate mai puțin sănătoase, fie intensifică antrenamentele la sală. Sportul este, de altfel, o componentă esențială din rutina ei, fiind dependentă de mișcare și nelipsită de la antrenamente.

„La îngheţată nu renunţ! Mănânc şi zilnic dacă am poftă, dar reduc din alte alimente nocive sau fac mai mult sport. Echilibrul este cuvântul de bază! În orice! Dar asta mai vine şi odată cu vârsta”, a mai spus Diana Munteanu.