Fostul model UFC Brittney Palmer a încins internetul zilele trecute cu o serie de fotografii spectaculoase din vacanța ei în Kauai, Hawaii. Îmbrăcată într-un costum de baie maro cu alb și purtând ochelari de soare supradimensionați, vedeta a demonstrat că viața pe insulă îi priește de minune.

Știi momentul ăla când te uiți pe Instagram și simți o ușoară invidie pentru vacanțele perfecte ale altora? Dincolo de peisajul de vis (și de descrierea care ne unge pe suflet tuturor), povestea ei este de fapt o lecție excelentă despre cum să te reinventezi când viața îți dă planurile peste cap.

Așa cum am aflat dintr-un material publicat recent de Theblast, tranziția ei de la lumea luptelor în cușcă la o carieră stabilă în artă nu a fost deloc o întâmplare fericită. Chiar dacă mulți o știu drept una dintre cele mai cunoscute fețe de ring din istoria sportului, ea și-a construit un brand puternic mult dincolo de acest domeniu.

Cum o tragedie îți arată noul drum

Iar lucrurile chiar au luat o întorsătură dramatică pentru ea la vârsta de 21 de ani. Pe vremea când dansa profesionist și lucra cu WEC în Las Vegas, un accident de mașină i-a schimbat brusc tot cursul vieții.

„Nu am mai putut să dansez.” – Brittney Palmer, artistă și fost model UFC

A stat la pat aproape trei luni pentru a se recupera.

Sincer, nici nu vreau să îmi imaginez cât de greu i-a fost să renunțe la ceea ce făcea. Dar fix în acea perioadă întunecată a descoperit pictura. S-a mutat în Los Angeles și a urmat cursuri la UCLA și la Brentwood Art Center, dedicându-se complet noii sale pasiuni.

„Am început pur și simplu să pictez, am devenit obsedată de asta.” – Brittney Palmer, artistă și fost model UFC

Oceanul ca terapie și o viață asumată

Acum, pe lângă succesul din lumea artei, Brittney comunică direct cu fanii ei prin conținut exclusiv pe bază de abonament. Și totuși, postarea recentă din Hawaii ne-a atras tuturor atenția, mai ales datorită mesajului simplu pe care l-a lăsat. A scris scurt: „Ocean > terapie”.

Fanii au reacționat imediat la această evadare tropicală. „Mental, sunt aici”, a scris un urmăritor, în timp ce alții au aprobat-o cu un simplu „Yessss” sau „Da, fată”.

Până la urmă, când te uiți la parcursul ei, îți dai seama că uneori trebuie să pierzi ceva ca să găsești ceea ce ți se potrivește cu adevărat.

„Eram o artistă mult mai bună decât eram o dansatoare. Am deprins asta mult mai natural.” – Brittney Palmer, artistă și fost model UFC

Ce noi colecții de artă va lansa după această escapadă tropicală, unde clar și-a încărcat bateriile. Până una alta, tu la ce te gândești să apelezi când simți că ai nevoie de un restart total în carieră?