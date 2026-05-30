Familia Brown trece prin momente de coșmar absolut. Au apărut informații cumplite cum că Matt Brown, fiul cel mare din faimoasa emisiune, ar fi dispărut în apele unui râu din statul Washington.

Să fim sincere, te-ai gândit vreodată cât de fragile sunt relațiile de familie când intervin distanța și problemele nerezolvate? Dincolo de ecrane și de viața aventuroasă pe care o urmăream la televizor, drama acestei familii ne lovește fix unde doare mai tare. Ne amintește cât de cumplit este să nu știi absolut nimic despre un frate cu care abia mai vorbeai.

Un apel disperat pe internet

Fratele său, Bear, a postat vineri, 29 mai 2026, un clip video în care abia își stăpânea lacrimile. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material detaliat, familia încearcă acum disperată să pună cap la cap declarațiile unor martori. Aceștia susțin că l-au văzut pe Matt chiar înainte ca un bărbat să fie luat de curenții puternici.

Iar lucrurile devin și mai sumbre. Deși autoritățile nu au identificat oficial persoană dispărută, detaliile ajunse la familie i-au făcut să se teamă de ce e mai rău. Bear a explicat că, potrivit martorilor, Matt ar fi fost văzut lângă râu și, la un moment dat, plutea în apă.

Firul evenimentelor de la râu

Totul a început miercuri, când serviciile de urgență au fost chemate la râul Okanogan, la sud de Oroville. Biroul Șerifului din comitatul Okanogan a confirmat că un martor a văzut un bărbat stând în apa mică de la marginea râului.

Dar tragedia s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă.

Martorul a întors privirea pentru o clipă. Când a auzit un zgomot și s-a uitat înapoi, bărbatul era deja cu fața în jos în apă, fiind purtat rapid de curent. Poliția, pompierii și echipele de salvare au lansat imediat o operațiune masivă de căutare. Până în acest moment, nu a fost recuperat niciun trup.

Lupta tăcută din spatele camerelor

Știm cu toatele povestea clanului Brown. Matt a fost unul dintre starurile originale ale reality show-ului de pe Discovery Channel, trăind alături de părinți și frați o viață complet deconectată de civilizație. Emisiunea a fost un succes uriaș timp de 14 sezoane, terminându-se abia în 2022.

Numai că viața reală nu e un scenariu de televiziune. Matt a vorbit mereu deschis despre luptele sale cu dependența. Aceste probleme personale au dus la o ruptură dureroasă de familie, ajungând ca în ultimii ani să trăiască complet izolat de ei. Chiar cu câteva zile înainte de această tragedie, el postase un clip pe YouTube care i-a îngrijorat pe mulți fani prin comportamentul său bizar.

Căutările oficiale urmează să fie reluate imediat ce condițiile meteorologice se vor îmbunătăți. Până atunci, familia Brown și mii de fani așteaptă cu inima strânsă un răspuns clar din partea autorităților, sperând la o minune care pare tot mai departe.