Noul sezon din Euphoria a început în forță, aruncându-i pe fani direct într-o realitate neașteptată. Au trecut câțiva ani de la liceu, iar Rue Bennett, personajul interpretat de Zendaya, nu mai e eleva pe care o știam, ci o traficantă de droguri care operează în Mexic. O schimbare radicală de decor și de viață.

Noua viață a lui Rue

Aventura ei începe cu o scenă plină de adrenalină, în care conduce iresponsabil pe muzică dată la maximum. Rue se preface a fi o reporteră de la un ziar universitar care scrie despre imigrația la graniță. Cum vine asta? Ei bine, e doar o acoperire pentru a se caza la o familie de creștini tradiționaliști, unde fetele arată de parcă ar purta numai rochii Batsheva. Una dintre ele, Daisy, îi mărturisește candid: „N-am fost niciodată pe internet.”

Lucrurile stau, de fapt, mult mai dramatic. Rue lucrează pentru înfricoșătoarea Laurie și este forțată să transporte droguri în propriul corp, o practică periculoasă cunoscută drept „bodypacking”.

Într-o scurtă revenire acasă, o vedem pe Rue vizitând-o pe Lexi, care este pregătită cu un discurs întreg despre inteligența artificială, în timp ce Rue pare mult mai relaxată în pantalonii ei scurți cargo.

Cassie și Nate, o relație… bizară

Iar dacă vă întrebați ce mai fac Cassie și Nate, pregătiți-vă. Relația lor a atins noi culmi ale ciudățeniei. Nate Jacobs, descris drept un „Bottega Boy”, s-a întors acasă, iar atmosfera este instant toxică. În timp ce el se plânge de vasele din chiuvetă, Cassie îi explică senin: „Creez și eu conținut.” Replica lui nu se lasă așteptată: „Sunt în lumea reală, fac afaceri.”

Dar punctul culminant este atins într-o scenă de-a dreptul bizară de „puppy play”. Cassie, la propriu, se comportă ca un cățel, spunându-i lui Nate: „Eu sunt cățelușa”. O replică ce amintește spiritual de Shoshanna din „Girls”, care spunea „Obvi, we’re the ladies.” E drept că e a doua oară anul acesta când partenera de pe ecran a lui Jacob Elordi (actorul care îl joacă pe Nate) se implică în așa ceva.

Planuri mari, ce să zici.

Cassie a pregătit chiar și o prezentare pentru nunta lor, deși Nate nu pare deloc impresionat de costurile ridicate ale sculpturilor în gheață.

Ce mai fac celelalte personaje?

Maddy se întoarce în stilul caracteristic, într-o ținută impecabilă formată dintr-o cămașă deschisă peste un sutien negru. E clar, Maddy a revenit în forță.

Între timp, o vedem pe Rue într-o ședință de terapie cu Ali la o cafenea, o scenă clasică pentru Euphoria. Numai că lucrurile iau o turnură neașteptată. Apare o nouă iubită pentru Rue? Sau este, de fapt, o capcană a unui traficant de carne vie? Cert e că un tip cu pălărie de cowboy, care deține cluburi de striptease, pare să o ia sub aripa lui. Vrea să-i devină protejată. Să fie ăsta noul ei drum?

Un final de episod exploziv

Relația dintre Nate și Cassie explodează din nou. După ce el îi respinge planurile de nuntă, ea izbucnește, strigând: „Nu mi-am așteptat toată viața să am o nuntă de ghetou”. Pe bune, Cassie? Acesta este portretul fidel al bărbaților albi, arătoși și sociopați din sudul Californiei care lucrează în „dezvoltare imobiliară”.

Finalul este abrupt și șocant. O fată pare să fi făcut o supradoză, lăsând spectatorii cu sufletul la gură pentru episodul următor.