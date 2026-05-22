Natalie Portman a publicat primele imagini cu burtica de gravidă, la aproape o lună după ce a confirmat oficial că așteaptă al treilea copil. Actrița în vârstă de 44 de ani a fost fotografiată purtând o ținută impecabilă, în timpul unei călătorii recente cu celebrul Orient Express, pe ruta Paris – Cannes.

Miza aici nu este doar o simplă știre despre o altă vedetă de la Hollywood. Este vorba despre curajul de a-ți reconstrui viața personală după un divorț dureros și despre modul în care o sarcină la maturitate aduce o cu totul altă perspectivă asupra propriului corp și a priorităților tale.

O nouă viață la Paris

Să ne amintim puțin de anul trecut. Actrița a trecut printr-o separare extrem de mediatizată de coregraful Benjamin Millepied, cu care are doi copii, pe Aleph, de 14 ani, și pe Amalia, în vârstă de nouă ani. Cei doi s-au despărțit în 2023, iar divorțul lor a fost finalizat abia în 2024.

Dar lucrurile s-au așezat neașteptat de frumos pentru ea.

Acum locuiește la Paris alături de noul ei partener, producătorul muzical francez Tanguy Destable, în vârstă de 45 de ani. Cei doi au fost asociați public pentru prima dată în martie anul trecut. Fotografiile recente, distribuite de ea pe rețelele sociale, o arată purtând o rochie neagră simplă, un sacou și o pereche de ochelari de soare. O ținută pe care o poți adapta și tu cu ușurință pentru o zi plină. Călătoria cu trenul de lux, așa cum se arată într-un material publicat de Elle, a fost descrisă de actriță ca fiind „ca o întoarcere în timp”.

Lecția recunoștinței la 44 de ani

Aici devine cu adevărat interesant. Te-ai gândit vreodată cum e să o iei de la capăt la 40+? Fiind fiica unui medic specializat în fertilitate, actrița știe foarte bine că o sarcină nu este o garanție absolută pentru nimeni.

„Am crescut auzind cât de greu este să rămâi însărcinată. Am atât de multe persoane pe care le iubesc și care au trecut prin dificultăți enorme din acest punct de vedere, încât vreau să fiu respectuoasă și atentă când vorbesc despre asta. Este un lucru atât de frumos și plin de bucurie, dar nu este și un lucru ușor.” – Natalie Portman, Actriță

Iar diferența dintre o sarcină la 20 de ani și una trăită după 40 este uriașă. La maturitate, știi exact cine ești, ce vrei și mai ales ce nu mai accepți în viața ta.

„Există un tip de recunoștință pe care, atunci când ești tânăr, nu îl înțelegi neapărat. Și există și o liniște, dar și faptul că mă cunosc mai bine: cu cine vreau să-mi petrec timpul, ce fel de energie vreau în jurul meu, lucruri care fac ca experiența aceasta să fie atât de frumoasă în fiecare zi. Și, știind că probabil este ultima dată, prețuiesc fiecare moment.” – Natalie Portman, Actriță

Cum își protejează intimitatea

De câte ori nu ne-am dorit să punem o barieră clară între viața noastră privată și privirile curioșilor? Natalie face asta cu o eleganță de studiat. A mărturisit că, deși în viața reală este o persoană deschisă care îți poate spune orice, a decis de mult timp să nu facă ședințe foto alături de copiii ei, creând o barieră sănătoasă între public și familie.

Actrița urmează să își facă apariția la Festivalul de Film de la Cannes zilele acestea.