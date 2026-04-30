Joe Giudice, fostul soț al vedetei din „Real Housewives of New Jersey”, Teresa Giudice, vorbește deschis despre deportarea sa din 2019, o decizie care i-a schimbat viața pentru totdeauna. După ce a executat 41 de luni de închisoare pentru fraudă, el a fost trimis înapoi în Italia, țara sa natală, deși locuia în America de la vârsta de un an. Acum, stabilit în Bahamas din 2021, bărbatul de 53 de ani își exprimă frustrarea și regretul.

„Nu cred că ar fi trebuit să fiu deportat”

Sentimentul de nedreptate este încă puternic pentru Joe. El consideră că, având în vedere rădăcinile sale adânci în Statele Unite, decizia a fost disproporționată. „Categoric nu cred că ar fi trebuit să fiu deportat. Eram [în SUA] de la vârsta de un an. Am patru copii acolo. Am fost căsătorit. Am toată familia acolo”, a declarat el.

Și totuși, cu o sinceritate dezarmantă, își recunoaște propria vină în acest proces. O greșeală pe care o regretă și acum.

„Știi, a fost vina mea. Am avut ocazia să devin cetățean de multe, multe ori”, a admis el, subliniind că acest statut i-ar fi schimbat complet soarta în fața justiției. Potrivit lui, dacă ar fi fost cetățean american, probabil ar fi primit o sentință mult mai blândă, poate „o mică contravenție” și ar fi stat la închisoare „13 luni… 14 luni”. Dar lucrurile au stat complet diferit. „Dar, nefiind cetățean, a trebuit să execut tot acel timp suplimentar și să trec prin toate astea”, a explicat el.

Regretele și deciziile care au costat o familie

Dincolo de problemele cu cetățenia, Giudice este măcinat și de regretul legat de acordul de recunoaștere a vinovăției pe care l-a acceptat împreună cu fosta sa soție. La momentul respectiv, strategia părea una sigură, dar realitatea din sala de judecată a fost un șoc. Într-o discuție recentă pe care a avut-o cu Theblast, Joe a detaliat cum planurile făcute cu avocații s-au năruit. „Avocații spuneau: «Acceptați pur și simplu acordul. Teresa va rămâne acasă, iar tu te duci la închisoare». Ei bine, când am ajuns în instanță, nu s-a întâmplat așa.”

În final, amândoi au primit sentințe cu executare. Teresa a intrat în închisoare în ianuarie 2015, executând 11 luni dintr-o sentință de 15, iar el și-a început pedeapsa în martie anul următor.

A încercat să conteste deportarea de mai multe ori, dar fără succes, fiecare apel fiind respins. Asta l-a făcut să creadă că „cineva de acolo o are cu [el]”.

Apelul disperat al fiicei sale, Gia

Poate cea mai emoționantă parte a acestei drame este impactul asupra celor patru fiice ale cuplului. Gia Giudice, fiica cea mare, acum în vârstă de 25 de ani, a devenit o voce publică în sprijinul tatălui ei, cerând o grațiere prezidențială. Într-un video plin de emoție, ea a transmis un mesaj direct. „Numele meu este Gia Giudice. Sunt fiica lui Joe Giudice și astăzi îmi folosesc vocea pentru ceva profund personal.”

Gia a descris cum deportarea tatălui a lăsat familia „într-un limb emoțional”. Te-ai gândit vreodată cum e să trăiești așa? „Oricât de puternici am încerca să fim, absența unui tată, a unui părinte, este ceva ce nu încetează niciodată să doară”, a mărturisit tânăra. Inspirația ei a venit dintr-un alt caz celebru, cel al familiei Chrisley, care a primit o șansă la reîntregire. „Văzând familia Chrisley primind o a doua șansă m-a inspirat. Mi-a arătat că oamenii pot fi iertați, că familiile pot fi restaurate și că, uneori, sistemul de justiție are loc pentru grație. Asta mi-a dat speranță. Speranța că poate și tatăl meu ar putea veni acasă.”

Cum stau lucrurile acum între Joe și Teresa

În ciuda trecutului tumultuos, se pare că Joe și Teresa au găsit o cale de a merge mai departe, de dragul fiicelor lor. La BravoCon 2025, Teresa a oferit o actualizare despre relația lor, confirmând că au o comunicare bună. „Știi ce? El este prezent în viața fetelor. Fetele îl iubesc. Este un tată bun și, știi, ne înțelegem bine acum. Ne-am înțeles întotdeauna… Încă vorbim, dar el locuiește în Bahamas, iar eu în Jersey, așa că îi doresc tot binele”, a spus vedeta TV.

Ba chiar a dezvăluit un detaliu despre viața amoroasă a fostului ei partener, arătând că nu există resentimente între ei. „Și se întâlnește cu o avocată, așa că sunt fericită pentru el.”

Iar Joe, la rândul său, pare să se fi resemnat cu ideea că nu se va mai întoarce definitiv în SUA. Dorința lui este acum mult mai simplă și mai profundă. „Nu vreau să locuiesc [în SUA]. Chiar nu vreau să locuiesc acolo. Tot ce vreau este să pot merge la absolvirile fiicelor mele. Știi, când avem Paștele, Crăciunul, sărbătorile. Pentru că este mult pentru familia mea, pentru toată lumea, să vină aici.”