Tensiunile ating un nou prag în triunghiul amoros format din foști concurenți de la Insula Iubirii. Ema Oprișan a decis să rupă tăcerea și a vorbit deschis despre Ella Vișan, actuala parteneră a fostului ei soț, Răzvan Kovacs. Și, contrar așteptărilor, nu relația în sine este problema, ci atitudinea Ellei.

Ce a deranjat-o, de fapt, pe Ema

Într-o intervenție recentă, Ema a ținut să clarifice că a trecut peste despărțirea de Răzvan și că nu o deranjează că acesta și-a refăcut viața. Ba chiar a recunoscut că vina pentru eșecul căsniciei le aparține amândurora. Numai că, atunci când vine vorba de Ella, lucrurile stau puțin diferit. Problema este una de principiu, legată de sinceritate și atitudine.

„Sinceră să fiu, nu am nicio treabă cu ea, nu mă deranjează. (…) Putea să fie oricare în locul ei, eu și cu Răzvan suntem de vină că s-a ajuns aici. Mă deranjează tupeul ei, atât”, a spus Ema Oprișan, fără ocolișuri.

Dar la ce anume se referă?

Minciună și lipsă de asumare

Ema a explicat că ceea ce o irită cel mai mult este discrepanța dintre ceea ce Ella a pretins și ceea ce a făcut în realitate. Se pare că noua iubită a lui Răzvan ar fi susținut că dorește să păstreze relația departe de ochii publicului la început, însă faptele ar contrazice-o. Într-un live pe TikTok, citat de Unica, Ema a demontat această idee, acuzând-o pe Ella de lipsă de asumare.

„Cu ea am o mare problemă cu asumarea asta, care, de fapt, nu este asumare. (…) Mi se pare multă minciună în faptul că au încercat să țină ascunsă relația dacă din a doua zi s-a postat îndrăgostită cu mâna lui”, a continuat Ema.

Practic, gestul de a publica o fotografie cu mâna lui Răzvan, însoțită de un mesaj de dragoste, la scurt timp după ce s-au cunoscut, a fost picătura care a umplut paharul pentru fosta soție.

Cum a început, de fapt, noua relație

Iar povestea lor a început, culmea, cu o antipatie declarată din partea lui Răzvan. Invitat în podcastul lui Bursucu’, DJ-ul a recunoscut că nu o avea deloc la inimă pe Ella în perioada în care aceasta participa la Insula Iubirii. Cum se schimbă lucrurile, nu-i așa?

„Anul trecut, când ea era la Insula Iubirii, eu eram cel mai mare «contra Ella». Nu o aveam la inimă, nu îmi era dragă. Comentariile mele la adresa ei nu erau cele mai drăguțe. Pe 25 martie am vorbit prima dată, pe Instagram. Apoi am așteptat-o la aeroport”, a povestit Răzvan Kovacs despre începutul neașteptat al relației sale cu Ella.

Astăzi, cei doi nu se mai feresc și își expun relația fără rețineri, cu fotografii și declarații de dragoste pe rețelele de socializare, confirmând astfel că perioada de discreție (dacă a existat vreodată) a apus de mult.