Fostul star de la Manchester United, Christian Eriksen, a suferit duminică un nou episod medical terifiant, prăbușindu-se pe teren în timpul meciului cu Ucraina. Fotbalistul de 34 de ani a fost preluat conștient de medici.

Te-ai gândit vreodată cum e să privești la televizor și să vezi cum omul pe care îl iubești cade din senin pe iarbă?

Pentru Sabrina Kvist Jensen, soția lui, coșmarul nu e deloc nou. Știm cu toatele cât de greu e să susții cariera solicitantă a partenerului, dar aici vorbim despre o presiune uriașă. Mai ales că el a mai suferit un stop cardiac în 2021, la Campionatul European, moment care a îngrozit o lume întreagă.

Recomandări Nuntă regală fără Prințul Harry și Meghan Markle. Prima ceremonie în șase ani.

O viață trăită în umbra performanței

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, Sabrina a lăsat practic totul în urmă. Femeia de 33 de ani și-a abandonat cariera de coafeză în Danemarca pentru a se muta la Londra în 2012, când el a semnat cu Tottenham.

Și nu e deloc ușor să fii mereu pe locul doi, după fotbal. Christian însuși recunoștea ritmul infernal pe care îl impune sportul de performanță familiei sale.

„Trebuie să înveți cum să faci față fizic și mental, dar eu pot gestiona presiunea și cerințele pentru că trăiesc șapte zile pe săptămână pentru meseria mea.” – Christian Eriksen, Fotbalist

Prețul succesului și izolarea

Dar dincolo de luxul clar cum ar fi conacul cu cinci dormitoare din Hampstead cumpărat în 2016, viața lor e surprinzător de retrasă. Sabrina are doar puțin peste 200 de urmăritori pe contul ei privat de Instagram. Preferă cinele liniștite cu prieteni apropiați, printre care se numără Harry și Kate Kane, în locul petrecerilor zgomotoase specifice lumii fotbalului.

„Asta este foarte greu pentru iubita mea. Bineînțeles că mi-aș dori să ies în oraș cu ea și cu prietenii, dar pur și simplu nu se potrivește cu a juca în Anglia.” – Christian Eriksen, Fotbalist

Iar detaliile personale ajung rar în online, ultima postare de familie a fotbalistului fiind din 2023, cu descrierea simplă „Doar iubire”.

Recomandări Aparitia care a infuriat pe toata lumea. Ce au facut surorile Beatrice și Eugenie

Cuplul s-a căsătorit discret în mai 2025 la Odense și are doi copii mici, pe Alfred născut în 2018 și o fetiță venită pe lume la finalul lui 2020. Christian tocmai se transferase la echipa germană Wolfsburg în septembrie 2025, căutând probabil un nou suflu. După acest colaps recent de pe teren, decizia privind continuarea carierei atârnă greu, iar familia are de luat o hotărâre radicală despre viitorul lor împreună.