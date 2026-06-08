Știi momentul ăla când te apuci de o mică reparație prin casă și ajungi să dai jos toți pereții? Iulia Albu a dus conceptul de renovare la un cu totul alt nivel. Vedeta investește masiv în restaurarea unei vile spectaculoase, evaluată la 1,2 milioane de euro, unde a făcut o descoperire care i-a schimbat complet planurile inițiale.

Surpriza de sub straturile de vopsea veche

Să fim sincere, orice șantier acasă înseamnă stres, praf și nervi întinși la maximum. Dar când miza este salvarea unei bucăți de istorie arhitecturală, lucrurile se schimbă radical, iar efortul capătă un cu totul alt sens pentru întreaga familie.

Clădirea a suferit modificări brutale de-a lungul deceniilor trecute. În perioada fostului regim, spațiile au fost recompartimentate haotic, ajungându-se ca în fiecare cameră să locuiască o altă familie. Detaliile superbe au fost pur și simplu îngropate sub lavabilă ieftină, dată cu bidineaua.

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Iar primul ei pas nu a fost să cumpere mobilă nouă, ci să curețe trecutul. Așa cum a relatat Click într-un material recent, procesul a fost unul complex și plin de emoții încă de la primele intervenții.

„Primul lucru pe care «l-am schimbat» a fost să «eliberez» această comoară de intervențiile brutale, realizate pe timpul ICRAL-ului, să recreez spațiile inițiale și să îndepărtez zecile de straturi de vopsea care acopereau frumusețea stucaturilor. Oamenii fac mult rău acestor clădiri, de cele mai multe ori fără intenție, din lipsă de cultură și educație.” – Iulia Albu, critic de modă

Cum e să trăiești direct pe șantier

Și acum vine partea cu adevărat grea. Familia a locuit în casă pe toată durata lucrărilor. Te gândești cum au rezistat printre muncitori și materiale de construcții? Cu multe lacrimi și enorm de multă răbdare, recunoaște chiar ea.

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Pe măsură ce scoteau la iveală candelabre din Murano care veghează acum livingul decorat în stil mid-century și silduri cu gheare de vultur în camera de ceai, oboseala trecea în plan secund. Tavanele din camera Mikaelei au scos la lumină figuri angelice ascunse ani la rând.

„Au fost momente în care am plâns. Și nu au fost rare. Este un proiect care te copleșește, dar satisfacția pe care mi-o oferă este URIAȘĂ.” – Iulia Albu, critic de modă

Șantierul este încă departe de a fi gata complet. Urmează probabil alte luni de finisaje și decizii de design, timp în care serile liniștite pe terasa cu smochin rămân singura oază de relaxare certă pentru Iulia, Mike și Mikaela.