Berea cu aromă de măr, Busch Light Apple, se întoarce pe rafturi pentru o perioadă limitată. Anunțul, făcut de producătorul Anheuser-Busch, confirmă revenirea uneia dintre cele mai populare băuturi sezoniere, cu un conținut de alcool de 4,1%. Fanii, care au poreclit-o „Bapple”, au cerut cu insistență relansarea produsului.

Ce este, de fapt, „Bapple”?

La prima vedere, e doar o bere cu fructe. Numai că lucrurile stau puțin diferit, având în vedere popularitatea imensă pe care a câștigat-o în rândul consumatorilor. Busch Light Apple este, un lager light infuzat cu o aromă naturală de măr. Lansată inițial ca o ediție limitată, băutura a generat un val de entuziasm, epuizându-se rapid de pe rafturi și lăsând în urmă o legiune de fani care i-au cerut revenirea an de an.

Un răspuns la cererea fanilor

Decizia de a relansa produsul nu este una întâmplătoare, ci un răspuns direct la cererea publicului. „Fanii au cerut cu insistență revenirea ei, iar noi i-am ascultat,” a declarat un purtător de cuvânt al Anheuser-Busch. „Angajamentul nostru este să oferim băuturile pe care oamenii le iubesc, iar Busch Light Apple este clar una dintre favorite.”

O strategie de marketing inteligentă, nu-i așa?

Compania se bazează pe acest entuziasm pentru a asigura succesul campaniei, mizând pe faptul că fanii loiali vor fi primii care vor goli stocurile. E drept că rar vezi o asemenea mobilizare pentru o simplă bere cu arome.

Gust și specificații tehnice

Dincolo de marketing, ce oferă concret această bere? Cu un conținut de alcool de 4,1%, Busch Light Apple este o băutură ușoară, potrivită pentru consum ocazional. Iar gustul este cel care a consacrat-o. „Este combinația perfectă între o bere light răcoritoare și gustul dulce-acrișor al merelor proaspete,” se arată în comunicatul companiei. „O băutură ideală pentru a fi savurată la un grătar sau într-o zi călduroasă de vară.”

Berea (cunoscută și sub porecla „Bapple”) este descrisă ca având o aromă crocantă și răcoritoare, fără a fi excesiv de dulce, un echilibru pe care nu multe băuturi de acest tip reușesc să îl atingă. Hai să vedem dacă și de data asta va fi la fel de apreciată.

Disponibilitate și unde o găsești

Ca și în anii precedenți, Busch Light Apple va fi disponibilă pentru o perioadă limitată. Producătorul a anunțat că berea va putea fi găsită în pachete de 12, 24 și 30 de doze, dar și în sticle individuale în anumite locații. Distribuția a început deja în anumite state, urmând să se extindă treptat.

Anheuser-Busch nu a specificat o dată exactă până la care produsul va fi disponibil, menționând doar că va fi pe piață „cât timp stocurile permit”. Asta înseamnă că fanii înfocați probabil că și-au făcut deja provizii serioase.