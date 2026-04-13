Un text neobișnuit, publicat recent, a stârnit confuzie în mediul online. Documentul, care pare să vină de la Google, abordează subiectul cookie-urilor și al datelor personale, dar o face într-un mod haotic, amestecând zeci de limbi, de la română și engleză la azeră și zulu.

Ce conține documentul?

La o primă vedere, scopul textului pare a fi unul standard pentru orice gigant tech. Se vorbește despre utilizarea cookie-urilor și a datelor pentru a „livra și menține serviciile Google”. Mai mult, se menționează și necesitatea de a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzului”.

o politică de confidențialitate. Numai că prezentarea ei este orice, numai standard nu.

O avalanșă de limbi

Ceea ce frapează este amestecul lingvistic. Textul sare fără nicio avertizare de la română la engleză, spaniolă, franceză, italiană și germană. Dar lista nu se oprește aici. Printre limbile identificate se numără și català, Cymraeg (galeză), euskara (bască), isiZulu, Gaeilge (irlandeză) și chiar și limbi scrise cu alte alfabete, precum greaca, rusa, sârba sau ebraica. V-ați fi gândit vreodată să citiți o politică de confidențialitate în limba azeră sau amharică?

Personalizare sau respingere totală

Dincolo de haosul lingvistic, documentul prezintă utilizatorilor două opțiuni principale. Hai să vedem despre ce e vorba. Utilizatorii pot alege să „Acceptă tot”, caz în care Google va folosi cookie-uri și date pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, dar și pentru a afișa „conținut personalizat” și „reclame personalizate”. E drept că personalizarea se bazează pe activitatea anterioară din browser, cum ar fi căutările Google.

În schimb, opțiunea „Respinge tot” înseamnă că gigantul tech nu va folosi cookie-urile pentru aceste scopuri suplimentare. Totuși, textul precizează că reclamele și conținutul nepersonalizate sunt în continuare influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”.

Un control mai granular

Există și o a treia cale.

Pentru cei care doresc un control mai detaliat, documentul menționează secțiunea „Mai multe opțiuni”. Aceasta oferă informații suplimentare și detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate (un proces necesar pentru o experiență adaptată vârstei, dacă este relevant). Iar la final, utilizatorii sunt direcționați către adresa g.co/privacytools, un portal unde își pot revizui oricând preferințele.