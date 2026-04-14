Intri pe un site și, inevitabil, apare fereastra. Două butoane mari te privesc: „Acceptă tot” și „Respinge tot”. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă, concret, în spatele acelui click pe care îl dați poate de zeci de ori pe zi? Ei bine, lucrurile sunt mai nuanțate decât par la prima vedere, iar decizia ta chiar contează.

Indiferent de alegerea făcută, Google folosește cookie-uri și date pentru câteva scopuri esențiale, pe care nu le poți refuza. e vorba de funcționarea de bază a serviciilor.

Ce face Google cu datele tale, de fapt?

În primul rând, compania se asigură că „Livrăm și menținem serviciile Google”. Asta înseamnă că site-ul sau aplicația pe care o folosești pur și simplu funcționează. Mai departe, datele sunt folosite pentru a „Urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”. Sună destul de tehnic.

Iar asta nu e tot. Chiar și cu setări minime, Google vrea să știe cum mișună utilizatorii pe platformele sale. Datele sunt colectate pentru a „Măsura interacțiunea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. Practic, analizează traficul pentru a vedea ce merge și ce nu.

Dilema butonului „Acceptă tot”

Aici lucrurile devin cu adevărat personale. Hai să vedem ce se ascunde în spatele acestui click aparent inofensiv. Dacă alegi calea lui „Acceptă tot”, îi dai voie gigantului tehnologic să folosească datele și pentru a „Dezvolta și îmbunătăți servicii noi”, pentru a „Livra și măsura eficiența anunțurilor” și, cel mai important pentru experiența ta, pentru a-ți „Afișa conținut personalizat, în funcție de setările dvs.”.

Și, fireste, urmează partea de publicitate. Când accepți tot, ești de acord și cu afișarea de „anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”. Asta înseamnă că reclamele pe care le vezi vor fi bazate pe căutările tale anterioare și pe activitatea ta online (adică reclame și rezultate croite special pentru tine).

Și dacă spui NU?

Dar ce se întâmplă dacă alegi să spui nu și apeși pe „Respinge tot”? În acest caz, Google nu va folosi cookie-urile pentru scopurile suplimentare de mai sus. Conținutul pe care îl vei vedea va fi „nepersonalizat”. Cum vine asta?

Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”. Iar reclamele nepersonalizate sunt și ele influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”. vei vedea în continuare reclame, dar ele vor fi mai generice, legate de pagina pe care te afli, nu de istoricul tău personal.

Controlul e (parțial) la tine

Numai că nu e totul alb sau negru. Există și o cale de mijloc, ascunsă sub butonul „Mai multe opțiuni”. Acolo poți gestiona în detaliu setările de confidențialitate și poți alege granular ce accepți și ce nu. Google menționează că folosește cookie-uri și date și pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”.

Pentru cei care vor să sape și mai adânc în setări, există oricând portalul g.co/privacytools, unde controlul asupra datelor colectate este mult mai amplu. Așa că, data viitoare când apare fereastra, poate nu mai dai click pe pilot automat.