Zilnic, milioane de români dau click pe butonul „Acceptă tot” fără să clipească. Dar te-ai întrebat vreodată ce se ascunde, pe bune, în spatele acestei simple acțiuni? Gigantul tech explică negru pe alb că folosește cookie-uri și date în primul rând pentru a „livra și menține serviciile Google”, dar și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului”.

Misiunea de bază: funcționalitate și securitate

La prima vedere, scopurile par nobile și pur tehnice. Compania susține că are nevoie de aceste informații pentru a se asigura că totul merge strună. Pe lângă protecția împotriva atacurilor, datele sunt folosite pentru a „măsura interacțiunea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii”. vor să știe ce butoane apeși și ce pagini vizitezi ca să-și facă produsele mai bune. Până aici, nimic ieșit din comun.

Butonul magic: Ce se întâmplă la „Acceptă tot”

Adevărata miză apare abia după ce îți dai consimțământul total. „Dacă alegeți «Acceptă tot», vom folosi, si, cookie-uri și date pentru a…”, se precizează în textul informativ. Iar lista de acțiuni suplimentare este destul de lungă și merită atenție. Hai sa vedem ce permiți, mai exact:

„Dezvolta și îmbunătăți servicii noi”

„Livră și măsura eficiența reclamelor”

„Afișa conținut personalizat, în funcție de setările dvs.”

„Afișa reclame personalizate, în funcție de setările dvs.”

Practic, click-ul tău deschide poarta către un întreg univers de personalizare, unde reclamele și conținutul sunt croite special pentru tine, pe baza activității anterioare (cum ar fi căutările precedente pe Google).

Sună familiar, nu-i așa?

Opțiunea „Respinge tot”: O iluzie a intimității?

Și totuși, ce se întâmplă dacă te opui? Compania are un răspuns și pentru asta. „Dacă alegeți «Respinge tot», nu vom folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare.” Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Chiar dacă refuzi personalizarea, tot vei vedea conținut și reclame.

Diferența? „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”, explică gigantul tech. Similar, „reclamele nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”. E drept că scapi de urmărirea detaliată, dar nu și de publicitate.

Pentru cei care vor să sape și mai adânc, compania oferă o portiță. „Selectați «Mai multe opțiuni» pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”, se arată în text. Iar la final, o invitație deschisă: „si, puteți vizita g.co/privacytools în orice moment”.