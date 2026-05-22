Zendaya și Tom Holland se pregătesc pentru o vară plină, cu două lansări cinematografice majore, iar actrița tocmai ne-a oferit o perspectivă rară asupra vieții lor profesionale și personale. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, detaliile despre cum colaborează cei doi pe platourile de filmare sunt de-a dreptul fascinante.

Dincolo de ecrane

V-ați gândit vreodată cum ar fi să mergeți la birou în fiecare zi alături de persoană iubită? Pentru multe dintre noi, asta sună a rețetă sigură pentru tensiune sau stres suplimentar, dar pentru ei pare să fie exact opusul. E o lecție interesantă despre cum poți trasa granițe sănătoase și cum îți poți susține partenerul fără să vă călcați pe nervi atunci când viața profesională se intersectează cu cea de acasă.

Contextul poveștii lor este deja bine cunoscut fanilor. Cei doi s-au întâlnit prima dată în 2017, când au fost distribuiți în rolurile lui MJ și Peter Parker în „Spider-Man: Homecoming”. Au dezvoltat o prietenie solidă care s-a transformat în iubire, confirmând public relația abia la finalul anului 2021. Iar în ianuarie 2025, lucrurile au devenit și mai serioase când Zendaya a apărut la Globurile de Aur cu un inel cu diamant masiv, iar Holland a corectat un reporter numind-o „logodnica” lui.

Cum e să lucrezi cu viitorul soț

Acum, cuplul apare în două filme programate pentru lansare în acest an: fantasy-ul epic „The Odyssey” și „Spider-Man: Brand New Day”. Într-un interviu recent pentru publicația ELLE, fosta vedetă Disney a povestit cum a fost să îl observe pe Tom lucrând la primul dintre ele, unde ea o joacă pe zeița Atena, iar el pe Telemah, deși nu au avut scene împreună.

„Aș fi putut plânge, eram atât de mândră.” – Zendaya, Actriță

Și lucrurile au devenit și mai emoționante pe setul de la Spider-Man. Așa cum semnalează Theblast într-un material publicat recent, întoarcerea pe platourile de filmare alături de partenerul ei a fost descrisă ca un adevărat vis. Ba chiar și-au adus și câinii cu ei, pentru a crea o atmosferă cât mai relaxată.

„Am ocazia să merg la muncă în fiecare zi cu cel mai bun prieten al meu, persoană pe care o iubesc… E ca și cum aș veni acasă.” – Zendaya, Actriță

Zvonurile despre o nuntă secretă

Dar sincer, ceea ce ține pe toată lumea în suspans este statutul lor actual. zvonurile că s-ar fi căsătorit deja au explodat în februarie, când actrița a fost văzută purtând o verighetă. Când a fost întrebată direct despre inelul de aur, ea a refuzat să confirme, spunând pur și simplu că oamenii caută mereu ceva de speculat. Totuși, stilistul ei de cursă lungă a aruncat o mică bombă în luna martie.

„Nunta a avut loc deja. Ați ratat-o.” – Law Roach, Stilist

Până la urmă, poate că secretul unei relații atât de sudate constă tocmai în această liniște interioară pe care Zendaya o descrie atât de frumos. Într-un podcast din aprilie, ea a explicat că a știut că el este omul ei tocmai pentru că nu s-a simțit deloc emoționată sau agitată în preajma lui, ci extrem de liniștită. Iar Tom Holland simte fix același lucru, declarând anterior că prezența ei la muncă este pur și simplu salvarea lui.

Premierele celor două producții bat la ușă, fiind programate la doar două săptămâni distanță, pe 17 și 31 iulie. Până când îi vom vedea din nou împreună pe marile ecrane, rămâne neclar dacă cei doi vor alege vreodată să facă public adevărul despre starea lor civilă sau vor continua să își trăiască povestea în propriile condiții.