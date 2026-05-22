Lupita Nyong’o a rupt în sfârșit tăcerea cu privire la valul de critici stârnit de distribuirea ei în rolul Elenei din Troia în viitorul film al lui Christopher Nolan, „The Odyssey”. Actrița premiată cu Oscar a clarificat foarte ferm că nu are nicio intenție să își ceară scuze pentru acceptarea acestui rol legendar.

We're told that we shouldn't object to Helen of Troy being portrayed as a black woman. And yet if a major Hollywood studio made a film set in Africa and cast a white woman as "the most beautiful woman in Africa," those same people would literally riot in the street. If, say,… — Matt Walsh (@MattWalshBlog) May 13, 2026

Știi momentul ăla când cineva îți reduce toată muncă și valoarea la o simplă discuție despre cum arăți? Fix prin asta trece acum actrița, iar modul în care a ales să gestioneze situația este o lecție excelentă despre cum să nu lași zgomotul de fond să te definească. Nu e vorba doar despre un film de la Hollywood, ci despre presiunea constantă pusă pe femei de a se conforma unor standarde de frumusețe absurde.

Totul a pornit de la ideea că Elena din Troia este considerată istoric și mitologic drept femeia a cărei frumusețe a declanșat un război. În momentul în care Nolan a ales-o pe Nyong’o pentru acest rol, internetul a explodat. Mai mulți comentatori conservatori au argumentat zgomotos că o actriță de culoare nu ar trebui să joace acest personaj.

Cum a răspuns actrița criticilor

Iar discuția a luat rapid o amploare uriașă pe rețelele sociale. Într-un interviu recent, așa cum relatează Theblast într-un material detaliat, actrița a explicat că povestea este înrădăcinată în mitologie, nu într-o acuratețe istorică strictă.

„Nu poți interpreta frumusețea”, a explicat ea simplu și la obiect. Lupita a mărturisit că este mult mai interesată de profunzimea emoțională a personajului decât de atractivitatea fizică.

„Vreau să știu cine este un personaj. Ce este dincolo de frumusețe? Ce este dincolo de aspectul fizic? Asta e chestia când abordezi un text atât de cunoscut, care a fost studiat, interpretat și derivat. Cercetarea ar putea fi nesfârșită.” – Lupita Nyong’o, Actriță

Și are mare dreptate.

Până la urmă, să te bazezi doar pe aspectul fizic într-o producție de o asemenea anvergură ar fi o greșeală. Nyong’o a lăudat viziunea regizorului și diversitatea distribuției, adăugând că este profund onorată să i se încredințeze acest rol.

Valul de reacții din online

Clar criticii nu au întârziat să apară. Comentatorul conservator Matt Walsh a declanșat o adevărată furtună pe rețeaua X, susținând că regizorul a făcut această alegere doar din teama de a nu fi numit rasist. Ba chiar și Elon Musk a intervenit scurt în discuție cu un mesaj de aprobare a criticilor.

Dar Nu toată lumea a aruncat cu pietre. Mai multe celebrități au sărit imediat în apărarea ei.

„Dragă Elon, dar ea ESTE cea mai frumoasă femeie din lume… Alec.” – Alec Baldwin, Actor

O lecție de reziliență

În ciuda comentariilor răutăcioase care curg fără oprire, Lupita refuză să se lase consumată de negativitate. Preferă să se concentreze pe oamenii care o susțin și pe muncă ei de pe platourile de filmare. „Nu îmi pot petrece timpul gândindu-mă la toți oamenii care încă nu mă iubesc”, a punctat ea cu multă eleganță.

Filmul este deja unul dintre cele mai discutate proiecte ale lui Christopher Nolan, cu mult înainte de lansarea sa oficială. Data exactă a premierei nu a fost încă anunțată clar, iar felul în care studiourile Universal vor alege să gestioneze campania de promovare în mijlocul acestei furtuni online va dicta probabil și succesul la box office.