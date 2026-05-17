Megan Fox demonstrează din nou că știe exact cum să atragă atenția întregului internet. Actrița a publicat o serie de fotografii incendiare de ziua ei, îmbrăcată în lenjerie neagră și purtând tocuri uriașe, iar fanii au reacționat imediat cu mii de mesaje de admirație.

Te-ai uitat vreodată la imaginile ei perfecte și te-ai gândit că femeia asta nu are absolut nicio nesiguranță? Dar adevărul este că până și cel mai mare sex-simbol de la Hollywood duce o luptă tăcută cu propria imagine, amintindu-ne că presiunea perfecțiunii ne afectează pe toate, indiferent de câte aprecieri primim online.

O ședință foto care a aprins internetul

Cu o estetică întunecată și feminină, Megan a pozat într-un decor cu lumină difuză, ținând o țigară aprinsă și afișând o atitudine plină de încredere. Descrierea aleasă de ea a fost la fel de dramatică.

„Îmi doresc lucrurile care mă vor distruge până la urma.” – Megan Fox, actriță

Și cum era de așteptat, comentariile au explodat. Un fan i-a scris că este absolut fenomenală, în timp ce altul a rezumat perfect reacția generală spunând pur și simplu că și-ar vinde sufletul pentru ea.

Lupta ascunsă cu propria imagine

Iar dincolo de glam și filtre, actrița a fost mereu foarte sinceră despre problemele ei reale, așa cum remarcă Theblast într-un material publicat recent. Deși lumea o vede ca pe o zeiță a frumuseții, ea a recunoscut că suferă de dismorfie corporală.

„Am dismorfie corporală. Nu mă văd niciodată așa cum mă văd alți oameni. Nu există niciun moment în viața mea în care să-mi fi iubit corpul, niciodată, absolut deloc.” – Megan Fox, actriță

E drept că multe dintre noi avem momente în care nu ne suportăm reflexia în oglindă. Numai că pentru ea, această obsesie a început încă din copilărie, fiind crescută într-un mediu religios strict unde corpurile nici măcar nu erau recunoscute.

Acum, prioritatea ei numărul unu este familia.

Pe lângă eforturile de a-și accepta corpul (o călătorie pe care multe dintre noi o înțelegem perfect), Megan a luat decizii clare pentru sănătatea ei mentală. Este complet sobră de mai bine de un deceniu. A povestit că a realizat în Costa Rica faptul că alcoolul pur și simplu îi extrage esența, motiv pentru care îl evită total.

Alegeri radicale și un nou capitol

Actrița are trei băieți din căsnicia cu Brian Austin Green și a adus-o pe lume pe fetița Saga Blade în martie 2025. Deși s-a despărțit de Machine Gun Kelly în noiembrie 2024, la scurt timp după ce au anunțat sarcina, cei doi se concentrează pe co-parenting pentru a crea o dinamică sănătoasă.

Drumul spre vindecare nu se oprește aici, după cum a recunoscut chiar ea, spunând că e o călătorie fără sfârșit. Acum, cu patru copii acasă și o viață post-despărțire de gestionat, adevărata provocare pentru Megan abia începe.