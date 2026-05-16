Actorul Joshua Bassett, cunoscut pentru rolul său din producția de succes „High School Musical”, a rupt tăcerea despre o perioadă extrem de întunecată din viața sa. După o criză medicală severă care l-a adus la un pas de moarte în 2021, tânărul a ajuns să consume până la șase punguțe de ketamină pe zi pentru a face față durerii fizice și emoționale.

Cum ascundem suferința în spatele unui zâmbet

Te-ai întrebat vreodată de câte ori ai zâmbit larg dimineața, deși pe dinăuntru simțeai că te prăbușești? Aici este adevărata miză a acestei povești. Dincolo de strălucirea superficială de la Hollywood, confesiunea lui ne arată cât de periculos este să ne izolăm în propriile traume și să alegem amorțeala în locul unei vindecări reale.

În anii 2021 și 2022, el a fost constant în centrul atenției mediatice, parțial din cauza hitului „Driver’s License” lansat de fosta sa colegă Olivia Rodrigo. Însă, în spatele ușilor închise, realitatea era mult mai cruntă. Iar lucrurile au degenerat rapid de la o simplă evadare la o dependență în toată regula.

Într-un interviu emoționant apărut recent, așa cum relatează Theblast pe baza declarațiilor sale de la un podcast, artistul de 25 de ani a explicat cum a folosit substanțele pentru a fugi de realitate. El a detaliat acest parcurs dureros în noua sa carte, „Rookie: My Public, Private, and Secret Life”.

„Eram destul de bun la a o ascunde. Știi? Sunt actor, așa că eu darul și blestemul meu este că mă pot preface că sunt bine când nu sunt.” – Joshua Bassett, Actor

Prețul tăcerii și drumul spre vindecare

Și totuși, cum reușești să ieși dintr-un astfel de vârtej? Pentru el, scrisul a fost o formă de terapie viscerală (chiar dacă extrem de dureroasă fizic și mental). Dependența prosperă în izolare, a punctat el, recunoscând cu o sinceritate rară că faima și banii nu au făcut decât să îi agraveze situația.

„Este cu adevărat un miracol că nu mi-a luat viața.” – Joshua Bassett, Actor

Cifrele și realitatea consumului zilnic vorbesc de la sine.

Acum, artistul își recunoaște deschis greșelile și egoismul din perioada de dependență, menționând că a ajuns să rănească mulți oameni din dorința de a se simți el bine cu orice preț. Dar întrebarea rămâne deschisă pentru noi toate. Încearcă să te gândești: când vom învăța să fim puțin mai blânde cu noi însene și să cerem ajutor real înainte ca durerea să devină pur și simplu insuportabilă?