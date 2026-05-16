Te-ai întrebat vreodată cum arată viața unei actrițe de la Hollywood fix după ce naște? Sienna Miller a lăsat garda jos și a arătat lumii întregi o fărâmă din intimitatea ei de proaspătă mămică. Vedeta în vârstă de 44 de ani a publicat un video absolut adorabil din culise, în care își alăptează bebelușul abia născut, chiar înainte de o apariție televizată importantă.
Și sincer, dincolo de machiajul impecabil și luminile din New York, vedem o femeie reală care jonglează cu cariera și maternitatea. Această vulnerabilitate pură contează enorm, pentru că orice mamă se poate regăsi instantaneu în oboseala și magia acelor prime zile. Nu e deloc ușor,
Un moment de tandrete pura
Actrița a confirmat abia săptămâna trecută venirea pe lume a copilului pe care îl are împreună cu iubitul ei, Oli Green, în vârstă de 29 de ani. Cei doi mai împart o fetiță, iar Sienna este deja experimentată, fiind și mama adolescentei Marlowe, în vârstă de 13 ani, din fosta relație cu Tom Sturridge.
Așa cum relatează Hellomagazine într-un material recent, videoclipul a fost filmat chiar înainte ca vedeta să intre în emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. În imagini, Sienna bea apă și i se aranjează părul în timp ce își hrănește bebelușul. Iar tatăl, Oli, pur și simplu nu se poate abține și sărută creștetul micuțului.
Reactiile prietenilor celebri
Clipul a strâns imediat o avalanșă de reacții de la femeile din viața ei. Rita Ora a lăsat un comentariu plin de susținere pentru prietena sa.
„fără scuze, oameni buni. Uitați-vă la această amazoană. Te iubesc, Și” – Rita Ora, cântăreață
Nici alte vedete nu au rămas indiferente la postarea ei. Poppy Delevingne a numit-o o super mamă supremă, în timp ce Laura Whitmore a punctat perfect esența momentului.
„Femeile sunt uimitoare. Asta e tot” – Laura Whitmore, prezentatoare
Oboseala și bucuria noilor inceputuri
Dar cum se simte de fapt actrița în această perioadă? Într-o declarație sinceră acordată anterior pentru E! News, ea a recunoscut provocările lipsei de somn.
„S-a întâmplat. Am un bebeluș mic alături. Simt că a lega propoziții este un pic provocator. Dorm foarte puțin, dar sunt nebunește îndrăgostită de bebelușul meu.” – Sienna Miller, actriță
Genul acesta de postări ne reamintesc că oboseala primelor zile cu un nou-născut se simte la fel, indiferent dacă ești pe covorul roșu sau în sufrageria ta. Deocamdată, cuplul a ales să păstreze pentru ei detaliile despre sexul sau numele bebelușului, iar fanii așteaptă să vadă când vor decide să împărtășească aceste informații cu publicul.