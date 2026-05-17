Țară Reid, ajunsă la 50 de ani, a pășit vineri pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes din 2026. Deși actrița din faimoasa serie „American Pie” a zâmbit și a pozat aparent relaxată pentru fotografi, apariția ei a declanșat imediat un val de îngrijorare masiv pe rețelele sociale.

Ai judecat vreodată o femeie doar după cum arată într-o fotografie surprinsă într-o zi proastă? Dincolo de comentariile aspre despre un machiaj nereușit, reacțiile publicului ne arată cât de repede punem etichete. Iar în cazul Tarei, sub acel zâmbet obosit de la festival se ascunde o traumă recentă și extrem de periculoasă pe care nicio femeie nu ar trebui să o trăiască vreodată.

Ca să înțelegem de ce fanii sunt atât de alertați acum, trebuie să dăm timpul înapoi cu mai puțin de un an. La sfârșitul lui 2025, actrița a trecut printr-un coșmar absolut într-un bar de hotel de lângă aeroportul O’Hare din Chicago, unde susține că a fost drogată pe ascuns.

Valul de critici și empatie din mediul online

Imaginile de la festivalul din Franța s-au viralizat extrem de rapid. Numai că discuția nu a fost deloc despre ținuta ei elegantă sau despre filme.

Unii au fost duri.

„Ea și Britney [Spears] au nevoie de intervenție, băutură, droguri și machiaj. Ochii de raton nu dau bine niciodată.” – Utilizator anonim, comentariu online

Un alt critic a adăugat sec că actrița este o „epavă atrăgătoare ca întotdeauna”. Dar au existat și voci care au văzut dincolo de fardul negru aplicat greșit. O fană a remarcat că actrița are nevoie de ajutorul unui make-up artist, explicând că nuanțele de maro ar fi mult mai blânde pentru ochii ei. O altă persoană a punctat exact esența problemei, spunând că nici măcar machiajul nu poate ascunde felul în care se simte și că nu arată bine de mult timp.

Coșmarul dintr-un bar de hotel din Chicago

Așa cum scrie Theblast într-un material detaliat recent, apariția ei de la Cannes vine la doar câteva luni după ce a vorbit public despre o experiență terifiantă. Țară povestește că a băut un singur pahar de vin alb la barul hotelului DoubleTree (înainte de un eveniment de autografe). Un bărbat s-a apropiat de ea la un moment dat. Acesta s-a prezentat ca Sean P, un influencer și YouTuber de succes. Au ieșit afară la o țigară și chiar au schimbat numere de telefon.

Și aici lucrurile o iau razna. Când s-a întors înăuntru, actrița a găsit un șervețel pus peste băutura ei.

„Apoi ultimul lucru pe care mi-l amintesc a fost că am băut acea băutură și am văzut un cuplu stând lângă noi. Următorul lucru pe care mi-l amintesc a fost că m-am trezit la spital vreo 8 ore sau mai mult mai târziu, neștiind unde sunt sau ce s-a întâmplat. Am leșinat complet, fără să-mi amintesc nimic.” – Țară Reid, Actriță

A reușit să depună plângere la poliție abia pe 25 noiembrie, după niște complicații birocratice absurde (i s-a cerut inițial prezența fizică în Illinois, deși ea se întorsese deja acasă în Los Angeles). Poliția a analizat camerele de supraveghere și a declarat că nu a găsit dovezi vizuale clare că cineva i-ar fi umblat în pahar, deși autoritățile au precizat că testele chimice și fișele de spital fac parte integrantă din investigație.

O lecție dură despre siguranța noastră

Sincer, povestea asta ne dă fiori tocmai pentru că ni se poate întâmpla oricăreia dintre noi, la o ieșire banală cu fetele în oraș. Actrița a recunoscut că acel moment a fost cel mai înfricoșător sentiment pe care l-a simțit vreodată și că s-a simțit complet neajutorată. Ea a ținut să avertizeze pe toată lumea că trebuie să fim cu adevărat atente cu băuturile noastre, indiferent dacă suntem femei sau bărbați.

Până la urmă, cazul ei rămâne o anchetă deschisă care își așteaptă rezolvarea. Investigația din Chicago nu a ajuns încă la o concluzie definitivă, iar publicul așteaptă să vadă dacă autoritățile vor reuși să facă lumină pe baza analizelor toxicologice oficiale.