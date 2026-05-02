Fii sinceră cu tine pentru o clipă. Ți s-a întâmplat vreodată să afli despre o petrecere fabuloasă și să realizezi brusc că numele tău nu se află pe lista invitaților?

Fix asta pare să trăiască acum Meghan Markle, Ducesa de Sussex, care a aflat cu stupoare că Anna Wintour a lăsat-o în afara listei de vedete pentru Met Gala din acest an.

Tensiuni pe covorul rosu si o asteptare dureroasa

Numai că lucrurile dor puțin mai tare când ești obișnuită cu lumina reflectoarelor. Fosta actriță din serialul Suits speră încă la o minune pentru balul programat pe 4 mai, unde nume mari precum Nicole Kidman și Beyoncé au locul asigurat de mult timp.

Într-un reportaj detaliat publicat recent de Theblast, aflăm că soția Prințului Harry se simte complet debusolată de această situație. Ea și fosta redactor-șefă a revistei Vogue petrecuseră timp de calitate împreună la Paris în anul 2025. Ducesa credea sincer că orice tensiune anterioară dispăruse complet după acea întâlnire.

Iar acum, ignorarea ei este văzută ca o mișcare intenționată.

O sursă apropiată a explicat exact ce se întâmplă în culise. „Meghan speră la o schimbare de ultim moment,” a povestit persoana respectivă. „Dar cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai greu de ignorat faptul că, încă o dată, ea și Harry nu au fost incluși în grupul celor cool. Este umilitor.”

O altă voce din industrie merge chiar mai departe (aruncând o umbră destul de grea asupra atitudinii ei) și susține că elita de la Hollywood este pur și simplu „sătulă de ea”. Aceeași persoană a adăugat că fosta actriță intrată în Familia Regală în 2018 „suge aerul din orice încăpere și face ca totul să fie despre ea.”

Cum se traseaza limitele in relatiile de prietenie

Dar povestea nu se oprește doar la deciziile tăioase ale Annei Wintour. Te-ai gândit vreodată cum reacționează oamenii când simt că te apropii de ei doar dintr-un interes ascuns?

Se pare că Beyoncé a simțit nevoia să facă un pas în spate. Un apropiat al cântăreței a dezvăluit în martie 2026 că artista a început să păstreze distanța, după ani întregi de sprijin public. „În ultimii ani a existat un tipar vizibil în care Meghan a apărut la evenimente legate de lumea lui Beyoncé, fie că este vorba despre funcții care o celebrează pe Tina Knowles sau adunări în care sunt implicați prieteni comuni. Pentru mulți observatori a părut un efort conștient și puțin disperat de a se poziționa mai aproape de acel cerc,” a detaliat sursa.

Până la urmă, autenticitatea contează enorm pentru vedeta pop.

„Beyoncé prețuiește relațiile care evoluează liniștit în timp, așa că orice semn de presiune sau de networking strategic o poate face mai precaută,” a mai spus persoana din anturajul cântăreței.

E drept că la Hollywood prieteniile se construiesc greu și se destramă într-o clipă de neatenție.

Refuzurile dor indiferent de statutul tau

Și totuși, Meghan nu este singura celebritate care nu a primit râvnitul bilet pentru uriașa strângere de fonduri de la Muzeul Metropolitan de Artă. Actorul Billy Porter a criticat dur organizatorii într-un interviu anterior.

El a fost extrem de direct.

„Nu am mai fost invitat din 2019. Aceea este singura dată când am mers și singura dată când am fost invitat, și am fost invitat de Ryan Murphy în acel an,” a povestit starul din Kinky Boots. „O să zic doar asta. Sunt bine. Totul este bine, dar realitatea este că, atunci când oamenii mă întreabă, trebuie să știți. Nu am fost invitat. Și nu merg în locuri unde nu sunt binevenit,” a punctat actorul american.

Pe de altă parte, unii absenți au motive pur medicale. Anul trecut, campionul NBA LeBron James a trebuit să se retragă din comitetul de găzduire al evenimentului unde acționa ca ambasador oficial. Pe 5 mai 2025, el a postat un mesaj clar pe rețelele sociale pentru fanii săi. „Din păcate din cauza accidentării la genunchi suferite la finalul sezonului nu voi putea participa la Met Gala din NY în seara asta așa cum mulți oameni m-au întrebat și m-au felicitat. Urăsc să ratez un eveniment istoric. Frumoasa și puternica mea Regină va fi acolo ținând…” a scris sportivul online.

Savannah James a mers în locul lui la muzeu în acea seară. Iar el a ținut să adauge un ultim gând de apreciere pentru soția sa pe internet: „Frumoasa și puternica mea Regină va fi acolo ținând castelul în picioare, așa cum a făcut întotdeauna,”.