Prințul și Prințesa de Wales au marcat sâmbătă dimineață o zi absolut specială pentru familia lor. Aceștia au publicat un portret inedit și plin de căldură al unicei lor fiice pentru aniversarea de 11 ani. Tânara regală strălucește pur și simplu de fericire într-un câmp plin de margarete, purtând un pulover Ralph Lauren și afișând o manichiură cu unghii albastru deschis.

Puloverul împrumutat din dulapul mamei

V-ați gândit vreodată la momentul exact în care fiica voastră va începe să vă caute prin șifonier după haine?

E drept că se întâmplă în orice familie, fie că stai într-un apartament de la etajul patru din București sau pe holurile de la Palatul Kensington. Tânara regală poartă un model cu model împletit în cablu (cable-knit), evaluat la 111 lire sterline. Iar piesa face parte din colecția pentru femei a brandului.

Recomandari Surpriza uriasa din familia regala britanica. Cum arata Printesa Charlotte la 11 ani

Deși nu putem ști cu certitudine, cel mai probabil Charlotte a împrumutat puloverul direct din garderoba mamei sale. Kate este o fană uriașă a brandului Ralph Lauren și a avut o slăbiciune pentru puloverele tricotate și bluzele clasice la baza gâtului ale mărcii timp de mulți ani. Dacă te uiți cu atenție la fotografie, stilul este ușor supradimensionat. Ea l-a suprapus expert peste o cămașă albastră și o pereche de blugi comozi.

Reacțiile fanilor la portretul aniversar

Sora Prințului George zâmbește bucuroasă spre cameră în această ipostază candidă.

Așa cum notează Hellomagazine într-un material publicat recent, fotografia inedită a fost realizată de Matt Porteous în timpul vacanței de Paște a familiei Wales în Cornwall. Vacanțele departe de agitația palatului reprezintă exact acel timp de reconectare de care orice familie are nevoie. Să alergi printr-un câmp de margarete, cu vântul în păr și fără grija etichetei stricte, este o formă pură de relaxare și mindfulness. Familia apelează adesea la fotografia domnului Porteous pentru ocazii de acest fel.

Recomandari Surpriza uriasa despre Familia Regala. Cine a detronat regele in preferintele britanicilor

Imaginea a fost postată pe conturile de Instagram și X ale Palatului Kensington.

Mesajul oficial a fost scurt și plin de emoție: „Îi dorim Charlottei o aniversare a 11-a foarte fericită!”

Comentariile nu au întârziat să apară.

Recomandari Surpriza uriasa la Casa Alba. Cum a reusit Melania Trump sa atraga toate privirile la vizita regala

Un utilizator de Instagram a scris: „Uau! Este o domnișoară atât de frumoasă! Simt că ieri am auzit vestea despre nașterea ei, iar acum priviți-o!”

Un altul a glumit în secțiunea de comentarii: „Parcă ieri așteptam în fața aripii Lindo pentru a prinde prima imagine cu această mică Prințesă. Acum, este o pre-adolescentă! La mulți ani la 11 ani, Prințesa Charlotte!”

Curajul de a fi tu însăți de la o vârstă fragedă

Să îți găsești propriul stil când ești mereu în lumina reflectoarelor nu e o misiune ușoară. Numai că Prințesa Charlotte pare să navigheze această perioadă de tranziție cu o naturalețe debordantă. Faptul că alege să poarte un pulover din colecția de femei, asortat cu o manichiură colorată, ne arată o fetiță care prinde curaj să se exprime liber.

Este o lecție subtilă despre cum să le oferim spațiu copiilor noștri să experimenteze. Când îi permiți fiicei tale să își aleagă nuanța preferată de ojă sau să îmbrace o haină care îi e puțin mare, îi validezi de fapt personalitatea în formare.

Manichiura curajoasă care a atras toate privirile

Dar stai puțin. Dincolo de hainele tricotate cu grijă, un alt detaliu a furat inima mamelor de pretutindeni.

Unghiile albastre ale Charlottei s-au putut observa clar și când a apărut într-un portret surpriză alături de membrii familiei Wales. A stat lângă Prințul și Prințesa de Wales și frații ei, Prințul George și Prințul Louis, pentru a sărbători cea de-a 15-a aniversare a nunții părinților ei la începutul acestei săptămâni.

Să fim serioși, oricărei fetițe îi place să experimenteze cu oja mamei, pe bune acum.

Și nu este prima dată când Charlotte afișează o manichiură impecabil lustruită. În 2025, Charlotte și-a făcut debutul în lumea lucrurilor lustruite cu unghii roz gumă de mestecat în timp ce participa la Wimbledon. A ocupat locul central în loja regală și i-a urmărit pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner direct din tribune.