Dakota Johnson și noul ei iubit, muzicianul Role Model, au fost surprinși braț la braț pe străzile din New York. Actrița a atras toate privirile cu o ținută aproape completă semnată The Row, demonstrând încă o dată de ce brandul creat de surorile Olsen este un favorit al vedetelor care preferă stilul minimalist.

O ținută The Row din cap până-n picioare

Actrița a ales piese cheie care, la prima vedere, par simple, însă lucrurile stau puțin diferit. Dakota a purtat jacheta din pânză de bumbac în două tonuri „Elodianna”, de culoare roșie cu guler negru, o pereche de blugi negri cu croială dreaptă și balerini din catifea neagră cu fundă. Geanta de umăr, tot de la The Row, a fost un model oblong, din piele moale roșie, completând perfect jacheta.

Singurele devieri de la brandul preferat au fost accesoriile. Iar aici vorbim de o pereche de cercei cu jad de la Sophie Buhai și ochelari de soare ovali, semnați Prada. Să nu-l uităm, fireste, pe Tucker Pillsbury, iubitul ei, pe care documentarea originală îl lista drept accesoriu.

Stilul relaxat al lui Role Model

Și iubitul ei, al cărui nume real este Tucker Pillsbury, nu s-a lăsat mai prejos. Muzicianul a optat pentru un look la fel de casual, dar studiat: o jachetă maro din piele marca Dunst, un pulover gri reiat de la Brunello Cucinelli și blugi albaștri. Ținuta a fost completată de o șapcă de camionagiu cu inscripția „Maine” și o pereche de pantofi albi Repetto Oxfords (un model de pantofi stil Derby care revine în tendințe, popularizat în trecut de regretatul Serge Gainsbourg).

Coordonare în cuplu?

V-ați gândit vreodată cum reușesc vedetele să se asorteze atât de bine fără să pară că au încercat prea mult? Ei bine, Dakota Johnson și Tucker Pillsbury par să fi găsit rețeta. Stilul lor coordonat se remarcă mai ales în momentele relaxate, când mizează pe denim lejer, jachete statement și, nu de puține ori, accente de roșu.

E drept că nu e prima oară când îi vedem așa.

Recent, actrița a fost la Roma pentru filmările la „Three Incestuous Sisters”, alături de Jessie Buckley. Chiar și acolo, în timpul liber, a fost fotografiată într-o ținută simplă, dar de efect: o rochie albastră din mătase de la Hai, balerini și un pulover negru aruncat neglijent pe umeri.

Va trece și el la The Row?

Până la urmă, întrebarea rămâne. Deși Dakota nu l-a convins încă pe Pillsbury să se alăture fanilor The Row, nu ar fi deloc surprinzător să-l vedem în curând purtând jacheta „Jolene” de un albastru celtic sau poate o pereche de mocasini din piele moale de țipar, piese iconice ale brandului.