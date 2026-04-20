Actrițele Dakota Johnson și Jessie Buckley au fost surprinse recent împreună pe străzile din Roma. Cele două, care vor juca împreună într-un nou film, au oferit o lecție de stil neașteptată, abordând aceeași formulă vestimentară de primăvară în maniere complet diferite.

Stilul minimalist al Dakotei Johnson

Dakota Johnson a rămas fidelă stilului său minimalist, care o caracterizează. Ea a purtat o rochie midi din satin de un albastru pal, pe care a asortat-o cu o pereche de balerini negri și un pulover bleumarin purtat lejer pe umeri.

Dar stai puțin, adevăratul farmec a stat în accesorii. O poșetă roșu închis, un pandantiv sculptural din argint și o pereche de ochelari de soare cu ramă metalică, rotundă, au adăugat exact pata de culoare și intrigă vizuală necesară ținutei sale, la prima vedere, simple.

Explozia de culoare a lui Jessie Buckley

În schimb, Jessie Buckley a mizat pe o abordare total opusă, una maximalistă, o adevărată fantezie a modei. Actrița a îmbrățișat cu mult curaj imprimeurile, combinând o fustă midi marca Erdem cu buline de diverse mărimi cu o bluză în carouri. Un exemplu clasic de „power-clashing” executat perfect.

Și fiica ei, Isla, pe care o purta într-un portbebe, părea să fie în ton cu mama sa, purtând pantaloni cu imprimeu floral și o eșarfă neagră, tot cu model. La fel ca Dakota, Buckley a ales tot încălțăminte joasă, optând pentru o pereche de pantofi roșii stil Mary Janes. Look-ul a fost completat de o eșarfă roz pal pe cap și ochelari de soare cu formă pătrată.

O lecție de stil, două interpretări

V-ați gândit vreodată cum aceeași idee poate arăta atât de diferit?

Apariția celor două actrițe ne amintește că o formulă vestimentară de bază, precum fusta sau rochia midi purtată cu pantofi fără toc, poate fi interpretată în nenumărate feluri. De la stilul rafinat și simplu al Dakotei, la explozia de modele și culori a lui Jessie (un stil perfect pentru o plimbare prin Roma), ambele variante sunt câștigătoare.

Iar întâlnirea lor nu a fost deloc întâmplătoare. Cele două actrițe urmează să joace împreună în filmul regizoarei Alice Rohrwacher, „Three Incestuous Sisters”.