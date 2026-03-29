Anya Taylor-Joy a apărut la Marele Premiu de Formula 1 din Japonia, dar nu oricum. Actrița a lăsat deoparte ținutele diafane și a ales un look rock, din piele, alături de colegii săi din distribuția filmului Super Mario, printre care Jack Black și Chris Pratt.

Piele, piele și iar piele

Pentru vizita la circuitul de la Suzuka, vedeta a mizat pe o piesă de rezistență. Mai exact, un corset colorat din piele, cu detalii albastre, roșii și galbene, o creație vintage din colecția de primăvară a lui Jean Paul Gaultier din 1991. Iar piesa care contura silueta a fost asortată cu o pereche de pantaloni mulați din piele neagră, cu talie joasă. Întregul ansamblu a fost completat de ochelari ovali Jimmy Fairly, pantofi stiletto roșii cu inserții transparente, cercei Tiffany&Co și un inel cu diamant.

Contrast la boxe

La eveniment, actrița și-a salutat prietenul, pilotul de F1 Lewis Hamilton, pe care l-a susținut și la precedentul Mare Premiu de la Monaco. Alături de ea a fost și soțul său, Malcolm McRae, care a renunțat însă la piele în favoarea unei cămăși lejere de culoarea fildeșului și a unor pantaloni de costum. Deși nu de puține ori cuplul își asortează stilurile, de data aceasta lucrurile au stat puțin diferit.

O alegere surprinzătoare.

De la Prințesa Peach la fată rea

Dar look-ul de la circuit este la polul opus față de garderoba pe care am văzut-o în turneul de presă pentru filmul Super Mario. Sub îndrumarea stilistului Ryan Hastings, actrița a explorat estetica super-feminină a personajului său iconic, Prințesa Peach. V-ați fi imaginat că actrița care o joacă pe Prințesa Peach poate trece atât de ușor la o imagine de rocker-chic?

Până acum, în cadrul turneului, a purtat un set roz prăfuit (o creație custom Jacquemus), format dintr-un top bandeau și o fustă tip sirenă, accesorizat cu o pălărie gigantică. Apoi a îmbrăcat o rochie-șorț florală de la August Barron și un top cu fundă combinat cu blugi cu talie joasă de la Erdem.

La premiera de la Kyoto, a alunecat într-o rochie fantezistă Dior, creată special pentru ea, cu o fustă pe cerc și aplicații 3D ce imitau florile de cireș. Tranziția de stil de la Anya Taylor-Joy la Prințesa Peach a găsit un punct comun natural în aceste look-uri feminine și jucăușe.

Numai ca pauza de la estetica de prințesă pentru o piesă vintage Jean Paul Gaultier a fost, hai să fim serioși, alegerea perfectă pentru atmosfera electrizantă de la boxe.