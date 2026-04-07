O persoană care menstruează va folosi până la 17.000 de tampoane sau absorbante de-a lungul vieții, o cifră uriașă. Dar ce-ar fi dacă ai putea renunța complet la ele? Brandul Knix, fondat în 2013 de Joanna Griffiths (o antreprenoare din Vancouver), propune o alternativă care a devenit virală: lenjeria intimă absorbantă, care promite confort și siguranță.

Cum funcționează tehnologia Knix

La prima vedere, arată ca o pereche de chiloți chic, dar lucrurile stau puțin diferit. Knix este brandul numărul 1 de lenjerie absorbantă din America de Nord, iar secretul stă în tehnologia sa. Vorbim despre un clin (gusset) extra-lung pentru siguranță maximă, cusături speciale care previn scurgerile și un material care neutralizează mirosurile. Și, poate cel mai important, niveluri de absorbție care echivalează cu până la 11 tampoane super.

Și nu vorbim de lenjeria clasică, neatrăgătoare. Modelele variază de la bikini și boxeri la tanga, multe dintre ele fiind complet invizibile pe sub haine, fără să lase urme inestetice sub colanți sau rochii mulate. Materialele sunt extrem de moi, iar imprimeurile sunt moderne, departe de orice asociere cu „chiloții bunicii”.

Peste 18 milioane de perechi vândute

Modelul vedetă al brandului este, fără îndoială, SuperPlus Leakproof No-Show High Rise, cu talie înaltă. Knix a vândut peste 18 milioane de perechi din acest model. Pe bune, cifrele vorbesc de la sine.

O clientă mulțumită descrie perfect experiența: „Am cumpărat-o crezând că o voi folosi ca rezervă. Am ajuns să o port singură. Nu am mai folosit un tampon de ani de zile.” Pe lângă protecția anti-scurgeri, acest model oferă și un efect de subțiere a taliei, fiind ideal atât în perioadele de balonare menstruală, cât și în lunile de după naștere.

Modele pentru toate nevoile și părerile clientelor

V-ați gândit vreodată că o pereche de pantaloni scurți poate oferi protecție totală? Modelul Super Leakproof Dream Short, cu o capacitate de absorbție echivalentă cu 5,5 tampoane super, a convins chiar și cele mai sceptice cliente. O recenzie spune totul: „La început am avut îndoieli, dar m-am înșelat amarnic!! Sunt atât de confortabili și simt că oferă o protecție excelentă. De atunci am mai cumpărat încă patru perechi.”

Iar opțiunile nu se opresc aici. Există modele pentru flux redus, precum Light Leakproof No-Show French Cut, care, potrivit brandului, absoarbe „aproximativ cât un tampon normal sau un absorbant zilnic”. Knix a lansat recent și o linie din bumbac, care a devenit deja un succes datorită materialului care lasă pielea să respire. Până la urmă, fiecare poate alege nivelul de absorbție dorit, de la „Essential” (fără absorbție) la „Ultra” (echivalentul a 7-11 tampoane), iar mărimile variază de la XS la XXXXL.

Kituri complete și pijamale absorbante

Pentru cine vrea să testeze întreaga gamă, Knix oferă The Full Cycle Kit High Rise, la prețul de 140 de dolari. Pachetul include cinci perechi de chiloți cu niveluri diferite de absorbție: unul pentru flux redus, doi pentru flux mediu, unul pentru flux super și o pereche de pantaloni scurți pentru noapte. Ideea este să porți o pereche diferită în fiecare zi a menstruației, în funcție de nevoile tale.

Brandul a mers chiar mai departe și a creat un set de pijama absorbant, Leakproof PJ Set, care costă 93 de dolari. Acesta conține un maiou, o pereche de boxeri Super Leakproof Dream Boxer și trei perechi de șosete, fiind gândit pentru serile de relaxare, fără niciun stres legat de scurgeri.