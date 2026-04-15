Daisy Knatchbull, verișoara îndepărtată a Prinților William și Harry, s-a logodit cu partenerul ei de lungă durată, producătorul muzical italian Giovanni Damiani. Numai că inelul de logodnă nu este vreo bijuterie scumpă cu diamant, ci unul în formă de broască țestoasă, cumpărat dintr-un magazin de suveniruri cu o sumă de ordinul sutelor de lire sterline.

Un inel dintr-un magazin de suveniruri

Designerul de modă în vârstă de 33 de ani a fost cea care a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a publicat un selfie alături de logodnicul ei, arătând spre cameră noua bijuterie. Inelul are forma distinctă a unei broaște țestoase și conține o piatră lăptoasă, în locul unui diamant tradițional. Chiar ea a explicat alegerea neconvențională în descrierea postării de pe Instagram, scriind: „Mă mărit (și fac din inelele-broască țestoasă de la magazinul de suveniruri un trend)”.

Ce spun experții bijutieri

Pentru a înțelege mai bine detaliile acestei bijuterii eclectice, am apelat la specialiști. Jessica Flinn-Allen, CEO și fondatoare a Jessica Flinn Fine Jewellery, a analizat accesoriul. „Inelul de logodnă unic al lui Daisy prezintă o piatră prețioasă tăiată cabochon oval (formă de cupolă lustruită), care este folosită drept ‘carapacea’ în acest design eclectic de inel-broască țestoasă,” a explicat ea.

O alegere cu totul neașteptată.

Iar detaliile nu se opresc aici. „Banda și elementele de broască țestoasă ale inelului sunt de culoare aurie, ceea ce este cu siguranță în tendințe în acest moment, aurul galben continuând să fie popular pentru inelele de logodnă și depășind aurul alb și platina,” a continuat Flinn-Allen. Cât despre piatra centrală, expertul adaugă: „Aspectul lăptos, alb, opalescent al pietrei indică faptul că piatra este fie Opal, fie Piatra Lunii, o alegere unică (și destul de curajoasă) pentru un inel de logodnă.”

Atitudinea cuplului pare să fie una relaxată, departe de rigorile regale. „Pe baza descrierii de pe postarea de logodnă, inelul a provenit dintr-un magazin de suveniruri din Bahamas, unde a avut loc cererea în căsătorie, ceea ce arată atitudinea cu picioarele pe pământ a lui Daisy și a partenerului ei când vine vorba de inele de logodnă,” a concluzionat Jessica.

Cât a costat, de fapt, bijuteria

V-ați întrebat, probabil, care este valoarea unui astfel de inel. Ei bine, nu vorbim de mii sau zeci de mii de euro. Potrivit expertei, prețul este unul mai mult decât modest pentru o astfel de ocazie. „Dacă inelul este realizat din aur galben masiv, tot i-ar fi costat o sumă de ordinul sutelor de lire sterline, dar a sprijinit o mică afacere locală și nu face logodna lor mai puțin specială pentru că nu au cheltuit mii!” a explicat Flinn-Allen.

O bijuterie temporară?

Și totuși, s-ar putea ca acesta să nu fie inelul final pe care îl vom vedea pe degetul lui Daisy. Specialistul în bijuterii sugerează că, dincolo de simbolistică, inelul ar putea fi nepractic pentru purtarea de zi cu zi. „Mă aștept ca mai târziu să vedem un alt inel de logodnă purtat de Daisy, care este mai potrivit pentru a fi purtat zilnic, dar nu se știe niciodată, s-ar putea să păstreze tema broaștei țestoase și pentru verighetă!”