Actrița și modelul Kaia Gerber a intrat într-o colaborare inedită cu brandul francez de balerini Repetto. Parteneriatul include o colecție capsulă cu două modele de încălțăminte, care costă 320 și 390 de euro, dar și un scurtmetraj pentru care Gerber a învățat să danseze de la zero.

Două modele, o singură semnătură

Colecția propune două stiluri distincte. Primul, modelul Kaia, este inspirat de balerinii clasici Cendrillon ai brandului, are un toc subtil de 2 cm și este realizat din piele întoarsă moale. Acesta vine în patru culori: negru, albastru clasic, roșu aprins și roșu pommard, iar prețul său este de 320 de euro.

Cel de-al doilea model, Pina, este un omagiu adus coregrafei Pina Bausch, cunoscută pentru faptul că își încălța dansatoarele în pantofi de tip mary janes. Cu un toc mai înalt, de 4,5 cm, și o baretă specifică, acest model este fabricat din piele mată și e disponibil în negru și o nuanță de vișiniu închis. Prețul pentru o pereche de pantofi Pina este de 390 de euro.

Un detaliu personal definește întreaga colecție. Fiecare pantof are pe branț semnătura scrisă de mână a Kaiei Gerber.

„Balerinii au făcut parte din garderoba mea”

Kaia Gerber mărturisește că afinitatea ei pentru acest tip de încălțăminte nu este deloc nouă. „Balerinii au făcut întotdeauna parte din garderoba mea”, a declarat ea. „Am fost mereu atrasă de eleganța lor discretă și de libertatea pe care o oferă. Repetto, în special, reprezintă pentru mine o idee foarte instinctivă a stilului francez, ceva rafinat, dar fără efort. Iubesc piesele care se mișcă odată cu corpul, iar acest tip de încălțăminte a întruchipat întotdeauna acel sentiment de lejeritate și încredere tăcută.”

Până la urmă, despre asta este vorba. Despre o eleganță care nu pare forțată.

Iar viziunea ei se reflectă în design. „Ceea ce iubesc la această colecție este cât de natural reflectă propria mea viziune asupra feminității, ceva modern, rafinat și ușor de purtat. Mă simt conectată la ambele stiluri, deoarece sunt inspirate de muze pe care le-am admirat și la care am aspirat mereu în moduri diferite, cum ar fi Jane Birkin. Fiecare design exprimă o atitudine distinctă, împărtășind în același timp același sentiment de eleganță fără efort și libertate de mișcare.”

Un film pe peliculă de 16mm

Dar colaborarea nu se oprește la designul de pantofi. Pentru a promova colecția, a fost realizat un scurtmetraj intitulat „In Bloom”, regizat de Neels Castillon. V-ați gândit vreodată cât efort se ascunde în spatele unui clip de câteva minute? Ei bine, Kaia Gerber s-a antrenat intens timp de câteva luni cu coregrafa Fanny Sage în Paris, Los Angeles și Londra special pentru acest proiect.

Filmat pe peliculă de 16mm, clipul alternează imagini alb-negru cu accente subtile de culoare, iar Gerber poartă costume cusute manual de Anne-Marie Legrand, șefa atelierului de costume de la Opera din Paris. Filmul o surprinde pe Kaia singură într-un studio, după o ședință foto, lăsându-se purtată de un impuls invizibil în mișcări din ce în ce mai libere.

„Ceea ce rezonează cel mai mult cu mine este legătura lor autentică cu lumea dansului. Fiecare pereche poartă un sentiment de dedicare și măiestrie care se simte incredibil de plin de semnificație”, a mai spus Gerber despre Repetto.

O energie colectivă

CEO-ul Repetto, Charlotte Gaucher, a vorbit despre dinamica procesului creativ. „Dialogul nostru continuu cu Kaia a modelat fiecare strat al proiectului, de la mișcarea explorată în film până la deciziile creative din spatele colecției. Am fost profund mișcată de disciplina, generozitatea și autenticitatea pe care le-a adus în acest proiect.”

Gaucher a adăugat că implicarea a fost totală, de la model la artizanii din atelierele franceze. „Artizanii noștri din Dordogne (o regiune renumită pentru măiestria sa), echipele noastre creative și Kaia au lucrat în același ritm, cu același angajament; acea energie colectivă este ceea ce conferă acestui proiect profunzimea sa.”

Colecția, lansată deja pe site-ul Repetto și în magazine, susține și Fundația Repetto, care are ca scop facilitarea accesului la cursuri de dans pentru un public cât mai larg.