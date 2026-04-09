După luni de speculații, e oficial: Zendaya și brandul On lansează împreună o colecție de îmbrăcăminte și încălțăminte pe 16 aprilie. Linia va fi promovată printr-un film scris și regizat de Spike Jonze, care va fi lansat joi.

O colaborare mult-așteptată

Parteneriatul dintre celebra actriță și compania elvețiană de pantofi de alergare a început în 2024, când Zendaya a devenit partener de brand. Colaborarea a fost una complexă, incluzând apariții în diverse campanii, dar și co-crearea unui model de sneaker, Cloudzone Moon, alături de stilistul ei de lungă durată, Law Roach, model lansat vara trecută. Încă din august anul trecut, directorii On au confirmat că lucrează cu Zendaya la o linie de îmbrăcăminte, așteptată inițial pentru toamnă.

Ce conține noua colecție

Hai să vedem ce ne așteaptă. On descrie colecția de șapte piese pentru femei ca fiind o linie care „îmbină perspectiva Zendayei asupra articolelor sportive moderne cu expertiza în design a On – echilibrând performanța și stilul personal prin siluete rafinate, culoare și textură”.

Piesele de îmbrăcăminte și încălțăminte sunt gândite să fie complementare. Colecția include maiouri și tricouri reiate, un anorak cu fermoar pe jumătate, jachete de antrenor, fuste midi cu șnur, pantaloni parașută și pantaloni scurți Bermuda. În ceea ce privește încălțămintea, fanii vor descoperi o siluetă reimaginată a modelului Cloudnova Moon.

Zendaya: „Am vrut să creăm piese versatile”

Zendaya a lucrat îndeaproape cu stilistul Law Roach pentru această colecție. „A fost atât de distractiv să colaborez cu Law și echipa On la aceste piese esențiale”, a declarat Zendaya. „Am vrut să creăm piese care se simt versatile și ușor de purtat – stiluri care se mișcă odată cu tine în diferite momente. Am pornit de la ideea de a-i face pe oameni să se simtă încrezători și fără efort, și am construit totul de acolo. Colaborarea cu Spike Jonze a adus această viziune la viață într-un mod cu adevărat special – lumea pe care a creat-o i-a dat o dimensiune complet nouă.”

Filmul de promovare, intitulat „Shape of Dreams”, are puțin peste trei minute și este plasat într-o lume imaginară, The Dream Lab, unde siluetele evoluează și materialele se transformă.

Viziunea On și campania lui Spike Jonze

Iar viziunea companiei este la fel de clară. „Această colecție co-creată marchează următorul capitol în parteneriatul nostru creativ cu Zendaya”, a spus Alex Griffin, Chief Marketing Officer la On. „O expresie completă atât la nivel de încălțăminte, cât și de îmbrăcăminte, adusă la viață printr-o campanie remarcabilă regizată de legendarul Spike Jonze. Spiritul creativ al Zendayei se simte în fiecare detaliu – modelând modul în care performanța și stilul se îmbină. La On, designul premium este în ADN-ul nostru, iar această lansare reflectă cultura curiozității și a colaborării care continuă să ne modeleze munca.”

Campania vizuală este completată de imagini statice realizate de fotograful Sean Thomas. Colecția Zendaya va fi disponibilă online, în magazinele On și la anumiți retaileri selectați la nivel global.

Dincolo de Zendaya, strategia On prinde contur

Dar ce înseamnă asta pentru brand, pe bune? Pe lângă Zendaya, On are o relație de lungă durată cu Roger Federer, care este investitor, ambasador al mărcii și imaginea unei colecții de pantofi de tenis.

O mișcare strategică, fără îndoială.

Fondata în 2010 în Alpii Elvețieni, compania s-a listat la bursă în toamna anului 2021 și a înregistrat constant rezultate solide. Deși este încă, în principal, un brand de încălțăminte, On și-a extins rapid prezența în sectorul vestimentar. În trimestrul al patrulea, vânzările de îmbrăcăminte au crescut cu 38,43%, ajungând la 45,1 milioane de franci elvețieni (o cifră care reprezenta doar 7% din vânzările totale). Martin Hoffmann, CEO-ul și CFO-ul în exercițiu al companiei, a declarat că 10% dintre noii clienți descoperă brandul prin intermediul îmbrăcămintei, iar obiectivul pentru viitor este construirea unui brand complet de articole sportive.