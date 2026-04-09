Zendaya, actrița momentului, face echipă cu stilistul ei de-o viață, Law Roach, pentru o nouă aventură în modă. Cei doi lansează prima colecție de haine pentru femei în colaborare cu brandul elvețian On, o linie care conține șapte piese esențiale și o nouă variantă a celebrului pantof sport Cloudnova, denumită Cloudnova Moon. Colecția este promovată printr-o campanie video regizată de nimeni altul decât Spike Jonze.

De la platoul de filmare la colecția capsulă

Dar cum a ajuns de la încălțămintea echipei tehnice la o colecție completă? Totul a pornit, culmea, pe un platou de filmare, unde confortul este esențial. Zendaya a descoperit brandul în timpul filmărilor pentru „Challengers”, unde juca rolul unei sportive. „Am început să port On datorită filmului *Challengers*, unde jucam o sportivă. Am pus pantofii în picioare și am zis: Băi, ce-s ăștia?” povestește actrița.

Iar ea nu era singura. Law Roach a remarcat că mulți membri ai echipei de producție, de la tehnicieni de sunet la operatori, purtau încălțăminte On pentru a rezista orelor lungi de stat în picioare. Așa s-a născut ideea unei colaborări, una care să aducă o perspectivă de fashion brandului axat pe performanță.

O garderobă pentru „timpii morți”

Colecția include un maiou, un tricou, un anorak, o jachetă de antrenor, o fustă midi, pantaloni parașută și pantaloni scurți Bermuda. Ideea din spate nu a fost crearea de echipament strict pentru sportivi profesioniști. Mai degrabă, Zendaya s-a gândit la momentele dintre antrenamente. Ce poartă un atlet când călătorește sau când își plimbă câinele? Răspunsul stă în piese simple, interschimbabile, care oferă confort și încredere fără prea mult efort.

Piesele sunt gândite ca o pânză albă, permițând fiecăruia să le personalizeze. „Sunt piese foarte versatile – de exemplu, pantalonii, pe care îi iubesc: eu îi port diferit față de cum îi poartă Law și diferit față de cum îi văd pe alții purtându-i. Le-am dat prietenilor și familiei mele să poarte lucrurile – vreau ca oamenii să și le însușească – și e foarte distractiv să vezi cum diferite persoane stilizează piesele și cum le încorporează în garderoba lor”, explică Zendaya.

Inspirație din trecut și un proces real

Colaborarea dintre Zendaya și Law Roach a început când actrița avea doar 14 ani. Înainte ca marile case de modă să se bată pentru a o îmbrăca, Law, care deținea un magazin vintage în Chicago, îi oferea piese din arhiva sa. Stai puțin, chiar și Zendaya a avut momentele ei de improvizație? Se pare că da.

Actrița își amintește cu drag de o perioadă anume. „Îmi amintesc că era o jachetă militară Balmain – Olivier (Rousteing) făcea acei umeri foarte exagerați – și mi s-a părut cel mai tare lucru din lume, dar clar că nu aș fi putut niciodată să pun mâna pe așa ceva. Așa că îmi amintesc că am cumpărat un sacou care era cel mai apropiat lucru pe care l-am putut găsi și am decorat umerii cu un pistol de lipit, adăugând lanțuri, ținte și alte lucruri pentru a-i face să arate ca acea jachetă militară, pentru că mi se părea atât de cool.”

Procesul de design pentru colecția On a fost unul cât se poate de real. Law a adunat piese vintage pentru inspirație și le-a dus la sediul On din Zurich, unde, alături de Tim Coppens (VP of apparel design), au analizat texturi, siluete și croieli pe modele. Nu e doar un nume pus pe o etichetă.

Spike Jonze și bucuria mișcării

Campania este centrată pe un videoclip regizat de Spike Jonze, care surprinde perfect spiritul colecției. Law Roach, care recunoaște că sportul lui e mai degrabă „shoppingul și alergatul la Săptămâna Modei”, a fost impresionat de viziunea regizorului. „Cred că modul în care Spike a creat această lume a mișcării – și cred că este singura persoană care ar fi putut să o facă în acest fel – a fost absolut incredibil. […] am ajuns să facem asta cu Spike Jonze, acest icon absolut. Știi ce vreau să zic? A fost pur și simplu un vis devenit realitate.”

Pentru Zendaya, videoclipul explorează gândurile interne din timpul unui proces creativ, cu toate încercările și erorile sale. E o celebrare a experimentării. „Nu știu – mă uit la el și pur și simplu mă face foarte fericită. Are ceva foarte fermecător, dulce și plin de bucurie, de care cred că poate avem cu toții nevoie puțin.”