Te-ai gândit vreodată că viața ta, cu toate proiectele, cariera și familia, seamănă mai mult cu muncile lui Hercule decât cu un basm cu prințese delicate? Exact această energie de personaj principal, de eroină modernă, a inspirat „Mythica”, cea mai recentă colecție de bijuterii de lux de la Louis Vuitton, dezvăluită recent într-un spectacol magic la apus, lângă Marrakech. O colecție care rescrie regulile și celebrează femeia puternică.

O călătorie în inima fanteziei

Într-un cadru de vis, la Kasbah D’If, în deșertul marocan, Louis Vuitton a adus laolaltă clienți și celebrități precum Léa Seydoux, Alicia Vikander sau Ana de Armas pentru a celebra o nouă viziune. Pietro Beccari, CEO-ul Louis Vuitton, a surprins perfect esența momentului. „Vuitton este casa călătoriilor și în seara asta, suntem aici pentru a celebra călătoria în multe forme diferite,” a spus el, descriind colecția ca fiind „totul despre imaginație.”

Iar călătoria propusă de brand este una profundă, în miturile și legendele care ne inspiră. „Este totul despre călătorie și parcursul muntelui fanteziilor noastre, tradițiile, legendele, misterele, magia, zeii și zeițele, eroinele, fac parte din tradiția noastră și din propria noastră inspirație,” a adăugat Beccari. Până și pietrele prețioase sunt considerate „a treia formă de călătorie”, având în vedere parcursul lor de miliarde de ani până a ajunge în mâinile artizanilor.

Eroina propriei tale povești

Colecția, structurată în 11 capitole și 110 piese, este un manifest pentru femeia care își ia destinul în propriile mâini. Ana de Armas, imaginea campaniilor de bijuterii Vuitton, a rezonat puternic cu acest mesaj. „Mi-a plăcut această idee a unei femei ca eroină a propriei sale povești – puternică, multifacetată și ghidată de ceva profund personal,” a declarat ea. „Asta face ca această colecție să pară puternică pentru mine. Nu este vorba doar despre frumusețe, ci despre a-ți stăpâni destinul.”

Fiecare piesă spune o poveste despre evoluție personală. Capitolul „Conquest” folosește motivul săgeții, decorat cu 21 de rubine din Mozambic, pentru a sugera intenție și putere. Într-o analiză detaliată a colecției, Wwd subliniază dialogul perfect dintre simbolismul mitologic și codurile casei Vuitton. Capitolul „Totem” include pandantive în formă de amforă care se deschid, dar și, pentru prima dată, un stilou, dedicat femeilor care preferă să-și scrie singure povestea.

Pietrele prețioase „noi” și secretele lor

Dacă până acum lumea bijuteriilor de lux se învârtea în jurul celor patru mari (diamant, rubin, safir, smarald), Louis Vuitton schimbă regulile. Brandul își construiește propriul vocabular gemologic, bazat pe ceea ce experții săi numesc „noile prețioase”. Un expert al casei explică acest demers ca fiind un exercițiu de „stăpânirea unor carataje și culori importante prin ceea ce numim «noile prețioase», ceea ce înseamnă pietre care astăzi au luat locul celor prețioase [tradiționale] în termeni de raritate, culoare și dimensiuni mari.”

Un exemplu perfect este colierul Enigma, care are în centru un topaz „ochi de pisică” de 127.66 carate, o piatră spectaculoasă prin efectul său optic. Altă piesă de rezistență este un colier cu un zircon (o piatră naturală, să nu o confundăm cu zirconia sintetică) de 82.14 carate din Cambodgia, o piatră cu nuanțe hipnotice de lagună, descoperită după zeci de ani petrecuți într-un seif.

Magia ascunsă la lumina UV

Numai că surprizele nu se opresc la pietrele neconvenționale. Capitolul „Spell” al colecției ascunde un secret care poate fi văzut doar cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete. Deși unii consideră fluorescența un defect la diamante, Louis Vuitton a transformat-o într-un element creativ.

O surpriză total neașteptată.

Sub lumina UV, pe suprafețele pavate cu diamante ale bijuteriilor apar modele ascunse, pietrele strălucind într-un albastru vibrant. Provocarea a fost imensă: atelierele Vuitton au sortat zeci de mii de diamante minuscule pentru a le potrivi cromatic atât la lumină normală, cât și sub cea UV.

Triumful culorilor: un curcubeu de diamante

Colecția culminează cu „Victory”, un epilog construit în jurul unei coroane de lauri, simbolul suprem al triumfului. Aici, Vuitton a creat o piesă ce poate fi folosită ca „o clasă de master pentru a învăța gradarea diamantelor colorate,” după cum a glumit expertul gemolog al casei. Nu mai puțin de 38 de nuanțe de diamante colorate, de la portocaliu și verde-lime la albastru, roșu și roz pal, au fost aduse împreună.

A fost nevoie de doi ani și jumătate pentru a găsi toate aceste pietre. Iar piesa de rezistență a întregii colecții este un inel evaluat la o sumă de opt cifre, cu un diamant roz intens de 3.31 carate. O demonstrație clară că, într-un domeniu atât de competitiv, avantajul nu stă doar în carate, ci în curajul de a merge mereu mai departe.