Casa de modă franceză Louis Vuitton a inaugurat un hotel pop-up în inima Londrei, în cartierul exclusivist Mayfair, pe 25 aprilie. Proiectul, care va fi deschis publicului până pe 21 iunie 2026, celebrează 130 de ani de la crearea celebrei monograme, numai că lucrurile stau puțin diferit față de un hotel obișnuit.

V-ați gândit vreodată cum ar fi să pășiți în universul Louis Vuitton, dincolo de magazine? Ei bine, acum se poate.

O celebrare a genților iconice

Evenimentul continuă celebrarea celor 130 de ani ai monogramei, marcată la începutul anului printr-o colecție capsulă cu ediții speciale. Printre acestea s-au numărat modelele Speedy în nuanțe îndrăznețe de roz și verde fistic, care au stârnit un val de entuziasm printre fani.

totul este un omagiu adus celor mai cunoscute genți ale casei: Keepall și Speedy, lansate în 1930, Noé din 1932, modelul Alma, introdus în 1934, și mereu popularul Neverfull.

Ce găsești în interior

Iar experiența începe chiar de la intrare, în holul denumit Keepall Lobby, un tribut adus genții de voiaj esențiale a brandului. Vizitatorii se pot opri apoi pentru o cafea la Café Alma, un bistro în stil parizian (inspirat de silueta Art Deco a genții clasice), unde meniul oferă prânz cu două feluri, ceai de după-amiază sau pur și simplu un produs de patiserie franțuzesc și un pahar de șampanie.

Traseul continuă prin Speedy Room, o încăpere decorată special pentru a celebra geanta favorită a anilor 2000, care a revenit puternic în tendințe. Alături se află Speedy P9 Safe Room, un spațiu dedicat interpretării date de Pharrell Williams, actualul Director de Creație pentru colecțiile masculine, designului magistral din anii ’30.

De la sală de forță la bar de șampanie

La ultimul etaj al clădirii se află Neverfull Gym. Aici, ne așteptăm să vedem o mulțime de greutăți personalizate cu monograma LV. E drept că sună extravagant, dar se potrivește perfect cu imaginea brandului.

Seara, punctul de atracție devine Bar Noé, un bar intim de șampanie care omagiază geanta creată special pentru a transporta sticle. Acesta promite să devină un punct fierbinte pe harta vieții de noapte din Mayfair, având DJ în serile de joi, vineri și sâmbătă.

Marea surpriză: Nu există camere

Și totuși, care e șmecheria? Ei bine, deși se numește hotel, lipsește un element esențial. Cum vine asta?

Nu va exista nicio cazare peste noapte la Louis Vuitton.

O decizie interesantă.

Dar, cu opțiuni de prânz, băuturi, DJ și o mulțime de genți legendare de admirat, locația va fi cu siguranță extrem de aglomerată. Hotelul Louis Vuitton este deschis în perioada 25 aprilie – 21 iunie 2026 la adresa 28 Berkeley Square, Londra W1J 6EN, iar rezervările pentru restaurant se pot face pe site-ul oficial louisvuitton.com.