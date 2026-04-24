Louis Vuitton a deschis un hotel pop-up în cartierul Mayfair din Londra, o experiență imersivă care marchează 130 de ani de la crearea celebrei Monograme. Numai că aici nu poți înnopta tu, ci gențile tale. Conceptul, care va rămâne deschis timp de două luni, este ultima și singura oprire europeană dintr-o serie de evenimente similare organizate anterior în Shanghai, New York și Seul.

Ce găsești în hotelul-concept

Amplasat într-o clădire impunătoare din epoca georgiană din Berkeley Square, hotelul se desfășoară pe patru etaje și angajează toate cele cinci simțuri. La parter, un serviciu de îngrijire și reparații primește gențile pentru curățare, restaurare sau personalizare prin ștanțare la cald. La subsol se află barul de șampanie Noé, în timp ce la etaj, Café Alma oferă prânz și ceaiul de după-amiază cu vedere spre piața plină de verdeață.

Pereții sunt împânziți cu reclame de epocă. Pe bune, e o imersiune totală. Vizitatorii pot apăsa butoane lângă vitrinele cu genți sau pot forma 1-9-3-0 pe un telefon de epocă pentru a asculta istoria designurilor și a pânzei Monogram, înregistrată la Arhivele din Paris în 1896. În weekend, un caligraf personalizează vederi, iar un poet poate compune pe loc rime care leagă istoriile personale ale vizitatorilor de cea a brandului.

Camere dedicate genților iconice

Iar camere întregi sunt dedicate unora dintre cele mai cunoscute genți Monogram. Există un lobby Keepall, cu propria recepție, și spații dedicate modelelor Speedy (creat în 1930), Noé (conceput în 1932 pentru a transporta cinci sticle de șampanie), Alma (din 1992) și Neverfull (din 2007), geanta proiectată să susțină o greutate de până la 200 de livre (aproximativ 90 kg).

Neverfull are chiar și propria sală de sport, unde gențile sunt agățate de o bancă de forță, umplute cu mini-gantere strălucitoare inscripționate cu logo-ul LV. Un alt etaj găzduiește Speedy Room și o mică „cameră de siguranță” Speedy P9. Aici este expus procesul de fabricație al genții P9 din piele de vițel, dezvoltată de Pharrell Williams pentru colecția de bărbați primăvară 2024. Geanta are 60 de componente, iar realizarea ei necesită 240 de pași și 29 de unelte de personalizare.

Cifrele sunt impresionante.

În apropiere, o altă încăpere este dedicată parfumurilor și gamei de machiaj Louis Vuitton, expuse pe o masă de toaletă Art Deco din lemn lucios, bazată pe un design original al lui Pierre-Émile Legrain din anii 1920.

Nu este un hotel, ci o experiență

Dar ce înseamnă, până la urmă, acest demers? Vrea Louis Vuitton să intre în industria hotelieră? Pietro Beccari, președinte și CEO al companiei, a clarificat lucrurile. „Nu există niciun mesaj ascuns despre faptul că Louis Vuitton ar dori să intre în industria hotelieră. Dar suntem legați de hoteluri în atât de multe feluri. Am însoțit întotdeauna viața călătorului, iar în această eră a Airbnb, am vrut să ne întoarcem la ideea de hotel de lux. Este un mod foarte romantic de a prezenta icoanele noastre magice și de a vorbi despre Monogramă”, a declarat acesta.

Acest tip de concept nu este nou pentru brand, care a mai lansat spații imersive precum LV The Place în Bangkok (un spațiu permanent cu expoziție, cafenea și restaurant) sau LV The Place Seoul. Beccari a adăugat: „Oamenilor le plac experiențele, vor să viziteze muzee, să meargă la spa-uri și să aibă o relație cu cultura. Vor să facă mai mult decât să cumpere. Vor să se cufunde în istoria și cultura brandului și să se întoarcă acasă și să spună povești frumoase. Și noi vrem ca ei să petreacă timp cu brandul și să revină la noi.”

De ce a fost aleasă Londra?

Alegerea Londrei nu este deloc întâmplătoare. E drept că legătura cu capitala britanică este veche, fiind prima locație a unui magazin Louis Vuitton în afara Parisului, deschis în 1885. „Este, si, una dintre capitalele majore și una dintre cele mai importante piețe afacerilor și a clienților. Clienții locali britanici sunt foarte importanți pentru noi, iar Londra rămâne un oraș important”, a explicat Beccari. „De aceea am vrut ca Londra să fie ultima oprire pentru Hotelul Louis Vuitton.”

Acesta este cel mai mare eveniment al brandului în Londra din ultimul deceniu. În 2015, expoziția „Series 3” a atras aproximativ 100.000 de vizitatori. Mai recent, în 2023, Louis Vuitton a creat bradul de Crăciun pentru hotelul Claridge’s, o sculptură înaltă de 17 picioare (peste 5 metri), realizată din 15 cufere de voiaj recondiționate.

Deși seria de hoteluri pop-up se încheie la Londra, sărbătorirea celor 130 de ani ai Monogramei va continua pe parcursul anului. Beccari a refuzat să ofere detalii, dar a menționat că „vor fi cu siguranță câteva surprize pregătite.”