Anne Hathaway a apărut pe 14 aprilie la New York într-o ținută care a întors toate privirile, în timp ce se află în plin turneu de promovare pentru nu unul, ci două filme noi: „Mother Mary” și „Devil Wears Prada 2”. Actrița și stilista sa, Erin Walsh, jonglează cu o garderobă complexă, dar au găsit o temă comună surprinzătoare, mizând pe rochiile transparente, cunoscute drept „naked dress”.

Transparențe îndrăznețe pentru Mother Mary

La o sesiune de Q&A pentru filmul „Mother Mary”, Hathaway a purtat o rochie transparentă tip plasă din colecția de toamnă 2026 a Calvin Klein Collection, decorată cu petale negre și purtată peste lenjerie neagră. Ținuta a fost completată de un sacou negru structurat, purtat pe umeri ca o capă, ochelari de soare supradimensionați, o geantă mică tip bucket din piele neagră și pantofi cu toc cui, tot negri.

Și nu s-a oprit aici. La premiera de luni seară, tot pe 14 aprilie, actrița a continuat pe linia transparențelor cu o rochie personalizată Lever Couture, compusă din fâșii ondulate de material strălucitor și diafan. A asortat ținuta cu pantofi metalici Louboutin și bijuterii Bvlgari. Până la urmă, stilul se potrivește perfect cu filmul, un thriller psihologic produs de A24 despre o vedetă pop care încearcă să revină în atenția publicului și angajează un designer (Michaela Coel) pentru a-i crea rochia perfectă.

Recomandari Anne Hathaway a performat pentru 400 de fani in noul ei film Mother Mary

Look-uri gotice și sexy

Dar turneul de promovare a inclus și alte apariții cu o tentă mai sobră, gotică. Într-una dintre ele, Anne a purtat platforme foarte înalte Versace, o vestă lungă tip sacou de la Sacai și o geantă DeMellier (o marcă preferată și de Meryl Streep, colega sa din DWP2). Garderoba sa a mai inclus o rochie mini mulată de la Coperni și un costum cu fustă Victoria Beckham, purtat cu un top tip plasă cu guler înalt.

Reîntoarcerea lui Andy Sachs

Când vine vorba de promovarea pentru „Devil Wears Prada 2”, lucrurile stau puțin diferit. Aici, Hathaway a adoptat stilul personajului său, Andy Sachs, într-o variantă matură și sofisticată. A purtat creații Valentino proaspăt lansate pe podium, inclusiv faimoșii pantofi Rockstuds, ca referință la primul trailer al filmului.

Lista continuă cu o rochie mini strălucitoare de la Stella McCartney, purtată cu cizme mulate peste genunchi, pantaloni din piele Vaquera asortați cu pantofi Balenciaga și o rochie feminină cu volane de la Susan Fang. Și cum ar putea lipsi referințele subtile la film? Accentele de roșu, de la pantofii Louboutin la un compleu din piele Balenciaga, fac aluzie la celebra peliculă. Actrița și-a tuns chiar și un breton asemănător cu cel al personajului Andy Sachs.

Recomandari Anne Hathaway a schimbat pantofii Louboutin cu platforme Versace la New York

O revenire în forță.

O strategie stilistică cameleonică

Iar firul roșu care leagă aceste garderobe aparent diferite este o combinație de rafinament și distracție. E drept că filmele sunt din lumi complet diferite, dar acest lucru nu face decât să ofere o paletă mai largă de exprimare stilistică. Prin alegerile făcute, Anne Hathaway și Erin Walsh demonstrează că au un spectru stilistic vast cu care se pot juca, reușind să creeze identități vizuale distincte pentru fiecare proiect, fără a pierde coerența.