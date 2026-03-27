Înainte de a deveni un icon al stilului regal, Kate Middleton era o clientă fidelă a magazinelor high-street. O fustă mini din denim alb de la Zara, cumpărată în 2007, demonstrează perfect acest lucru, piesa fiind purtată de Prințesa de Wales chiar și cinci ani mai târziu, la un eveniment complet diferit.

O piesă versatilă din garderoba de dinainte de a fi Ducesă

Este vorba despre o fustă mini, de un alb imaculat, realizată din denim. Designul era unul clasic, cu un șliț dublu la tiv și o croială care se oprea elegant deasupra genunchiului. Deși acum Prințesa de Wales preferă piese de designer și creații personalizate, pe care le poartă în repetate rânduri, a existat o vreme când garderoba ei era plină de comori de pe strada principală, iar Zara era, se pare, unul dintre brandurile favorite.

Look-ul din 2007, definiția stilului preppy

Kate a fost fotografiată pentru prima dată cu fusta în 2007, atât la cumpărături în Marks & Spencer, cât și la evenimentul ecvestru Badminton Horse Trials. Atunci, ea a asortat piesa de la Zara cu o curea groasă, maro, cu o cataramă mare, și o cămașă albă impecabilă purtată sub un pulover tricotat cu decolteu în V. A completat ținuta cu ochelari de soare și cizme până la gambă, un look ce definește perfect stilul preppy.

Reinterpretarea ținutei cinci ani mai târziu

Și, pentru că o piesă vestimentară bună nu se demodează, Kate a purtat aceeași fustă cinci ani mai târziu, în 2012. Atunci deja Ducesă de Cambridge, a fost prezentă la Jocurile Olimpice de la Londra pentru a susține echipa feminină de hochei a Marii Britanii.

Stilul era complet diferit.

De data aceasta, a combinat fusta cu un top sport, simplu, de culoarea crem și a accesorizat totul cu o curea împletită în aceeași nuanță. O abordare mult mai relaxată, dar la fel de șic.

Ce înseamnă stilul preppy și cum îl obții

Dar cum vine asta, stilul preppy? V-ați întrebat vreodată ce definește exact această estetică? este un amestec de piese clasice, de înaltă calitate, simple și realizate din materiale precum bumbac, denim sau cașmir. Gândiți-vă la cămăși, pulovere cu guler rotund și imprimeuri asociate cu stilul universitar, cum ar fi carourile. Pantalonii chino, tricourile polo și diverse piese din denim croite impecabil (exact ca fusta Prințesei) sunt elemente de bază.

E drept că fusta originală de la Zara nu mai este disponibilă de mult timp. Însă, pentru cine dorește să recreeze look-ul, există alternative. O fustă similară de la Crew Clothing are o croială asemănătoare și ar arăta excelent cu o cămașă albă simplă sau un pulover tricotat, precum cel de la The White Company.

Când încerci să obții un look preppy, regula de aur este să nu exagerezi cu accesoriile și să stai departe de articolele la modă. Acest tip de vestimentație este cunoscut pentru atemporalitatea sa, așa că tendințele de moment nu sunt necesare.