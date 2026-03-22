Bella Hadid pare să fi găsit stilul de blugi preferat. Modelul a fost surprins la cină la The Bird Street Club din West Hollywood purtând o pereche de blugi mini bootcut, un stil emblematic pentru anii 2000. Iar aceasta nu este o alegere întâmplătoare, ci o confirmare a unei tendințe pe care o îmbrățișează tot mai des.

O ținută studiată în detaliu

Dar ce înseamnă, mai exact, acest stil? Blugii mini bootcut sunt mulați pe coapsă și se termină cu o evazare extrem de subtilă. Pentru ieșirea sa, Bella i-a asortat cu un top din piele lăcuită, într-o nuanță de portocaliu ars, cu fermoar, care îi contura silueta. În picioare a optat pentru o pereche de pantofi mula maro, cu vârf ascuțit, iar accesoriile au completat perfect look-ul.

O pereche de ochelari în stilul anilor ’70 și geanta de mână Bonnie din piele întoarsă de la Prada, într-o nuanță de scorțișoară, au fost alegerile sale.

Un look clasic pentru Bella.

Look-ul groovy complet

Machiajul și coafura au completat perfect atmosfera „groovy” pe care modelul pare să o prefere în ultima vreme. Cu un breton proaspăt tuns și părul prins într-un coc dezordonat, Bella a mizat pe un ruj lucios în nuanță de caramel. Un detaliu mai contemporan a fost folosirea liberală a fardului de obraz sub ochi, o tehnică tot mai populară.

O istorie bogată cu denimul

Până la urmă, Bella Hadid nu este străină de denim. E drept că, fiind o „cowgirl” în suflet, a experimentat cu nenumărate stiluri. Recent, a lansat o colaborare cu brandul emblematic al anilor 2000, Miss Sixty (o colecție de 35 de piese), pentru lansarea căreia a purtat la Milano o pereche de blugi alungiți și ușor evazați, de un albastru pal.

Nu de puține ori, ea a fost văzută purtând blugi cu croială dreaptă, în stilul surorilor Olsen (CBK-coded), și chiar a experimentat cu tendința Gen-X de a băga blugii în cizme pentru a se feri de frig în Aspen. Și să nu uităm că nu a trecut mult timp de când purta blugi de tip „drainpipe”, adică foarte strâmți.

Ce se mai poartă în materie de blugi?

V-ați gândit vreodată cum va arăta moda blugilor în 2026? Ei bine, se pare că nu există un singur răspuns corect. Tendințele actuale sunt extrem de variate: de la blugi largi (baggy) la cei skinny, evazați, selvedge, „baggy skinny” sau mini bootcut. nu există un trend dominant, ceea ce lasă loc pentru multă creativitate și stil personal.