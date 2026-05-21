Bella Hadid a devenit din nou cel mai discutat nume de la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Supermodelul a pășit pe covorul roșu într-o rochie personalizată Schiaparelli extrem de îndrăzneață, care i-a evidențiat formele și a aruncat instantaneu rețelele sociale în aer.

Dar de ce ne fascinează atât de mult o simplă apariție pe covorul roșu? Ei bine, dincolo de estetica pură, e vorba despre curajul de a purta exact ceea ce simți, chiar dacă știi că vei fi judecată. Gândește-te la momentele în care ai vrut să încerci o ținută puțin mai transparentă sau un decolteu atipic și te-ai oprit de teama comentariilor. Fix această graniță subțire, acum, dintre curaj și ceea ce unii numesc vulgaritate este miza aici, o discuție care ne influențează direct percepția despre propriul stil.

Să fim sincere, Cannes-ul a fost mereu scena unde regulile stricte de eleganță se ciocnesc cu dorința de a șoca. De data aceasta, rochia Bellei a fost de fapt o recreere personalizată, inspirată de unul dintre look-urile iconice purtate de Jane Birkin în anul 1969. O reinterpretare a unei piese de arhivă care a adus un aer de glamour vintage direct în mijlocul anului 2026.

Dantelă albă și controverse online

Piesa centrală a serii a fost creată din dantelă albă transparentă, cu mâneci lungi și o siluetă tip coloană care se deschidea într-o fustă stil sirenă, cu volane stratificate spre tiv. Iar detaliul care a atras absolut toate privirile a fost decolteul adânc, prelungit până în talie. Fix în centrul acestuia trona o broșă supradimensionată din mărgele negre, finisată cu ciucuri lungi, creând un contrast puternic cu țesătura delicată.

Și dacă te întrebai cum poți purta așa ceva fără să arăți absolut tot, secretul a stat într-un body de culoarea pielii, ascuns subtil pe dedesubt pentru a crea iluzia de transparență totală. Spatele rochiei a fost asigurat cu un șnur complicat și o panglică neagră mare legată la gât. Tânăra a completat ținuta cu cercei cu diamante, inele statement și pantofi negri eleganți.

Așa cum am citit marți dimineață într-un material detaliat publicat de Theblast, fotografiile au inundat imediat blogurile de modă. Taberele s-au format pe loc, fanii fiind împărțiți aproape imediat.

„Ea arată uimitor. Iubesc atât de mult acest look.” – Fani pe rețelele sociale

Numai că nu toată lumea a fost la fel de impresionată. Unii critici au taxat dur alegerea vestimentară, considerând-o mult prea expusă.

„De prost gust. Aș fi vrut să nu-și fi tăiat niciodată nasul. […] extrem de supraevaluată.” – Comentatori online

De la opulență pe covorul roșu la relaxare pe iaht

Dincolo de agitația de la premiere, viața pe Riviera Franceză are și un ritm mult mai lent. Departe de camerele oficiale, Hadid a fost surprinsă relaxându-se pe puntea unui iaht, purtând un costum de baie întreg, de culoare burgund. Piesa avea dungi orizontale, un tiv albastru contrastant, bretele subțiri și un spate adânc decupat care îi punea în valoare silueta tonifiată. O pereche de ochelari cu ramă albă a fost singurul accesoriu sub soarele arzător.

Dar maratonul stilistic nu s-a oprit aici. Pentru seara de gală Chopard Miracle, ea a ales o direcție complet diferită. A strălucit la propriu într-o rochie Elie Saab aurie, cu paiete nuanța șampaniei, care prindea viață la fiecare mișcare. Silueta ajustată pe talie și șolduri se prelungea într-o trenă moale din șifon plisat, în timp ce un colier masiv cu diamante și un pandantiv în formă de lacrimă a completat perfect decolteul în formă de inimă.

Noua estetică a plajei

Iar pentru zilele petrecute pur și simplu pe plajă, modelul a optat pentru un bikini maro metalizat, cu un top triunghiular minuscul și slip cu șnururi decupate înalt. Cu părul ud, uscat natural pe umeri, și ochelari de soare supradimensionați, apariția ei a generat o altă reacție virală în rândul admiratorilor.

„Aceasta este o adevărată nouă zeiță.” – Fan pe Twitter

Festivalul de film se apropie de final, dar impactul acestor apariții abia începe să se simtă în estetica acestui sezon. Tu ai purta o piesă inspirată din acest look la o petrecere pe plajă vara asta?