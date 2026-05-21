Știi momentul ăla când ai nevoie de o seară doar pentru tine, cu un pahar de prosecco și un spectacol grandios la televizor? Ei bine, pregătește-te. Cea de-a 79-a ediție a premiilor Tony va avea loc duminică, 7 iunie 2026, direct de la faimosul Radio City Music Hall din New York.

Miza nu este doar despre cine pleacă acasă cu un trofeu strălucitor în acea seară. Este despre acea doză de evadare din cotidian pe care o căutăm toate după o săptămână plină, o ocazie perfectă să ne bucurăm de artă la cel mai înalt nivel. Anul acesta, spectacolul promite să fie o adevărată explozie de energie, mai ales că o avem pe Pink în rolul principal de gazdă.

O gazdă atipică și o noapte de neuitat

Dar cum s-a ajuns aici? Pe 5 mai, Uzo Aduba și Darren Criss s-au reunit pentru a anunța lista completă a nominalizaților, dând startul oficial sezonului de pariuri pentru Broadway. Alegerea lui Pink pentru a prezenta gala este exact gura de aer proaspăt de care avea nevoie evenimentul, aducând un vibe modern peste tradiția teatrului clasic.

„Este onoarea unei vieți întregi să găzduiesc o noapte care îi celebrează pe cei mai muncitori oameni din showbiz, la propriu. Broadway-ul mi-a modelat viața și modul în care îmi construiesc propriile spectacole, este o comunitate care oferă sprijin, este incluzivă și plină de talent și dragoste. Acești oameni oferă magie în fiecare zi și abia aștept să îi celebrez alături de întreaga lume.” – Pink, Artistă și gazdă Tony Awards

Așa cum am aflat dintr-un material detaliat publicat de Vogue, seara va începe destul de devreme cu un pre-show. Mai exact, Laura Benanti și Tituss Burgess vor prezenta live „The Tony Awards: Act One” pe Pluto TV, între orele 18:35 și 20:00 (ora Coastei de Est a SUA).

Recomandari Avertisment oficial pentru iubitoarele de snacksuri. Ce se intampla cu aceste chipsuri celebre

Ce spectacole fac senzație anul acesta

Și chiar dacă nu ajungem fizic la New York, spectacolul vine direct la noi în sufragerie. Ceremonia va include momente artistice din toate cele patru producții nominalizate pentru cel mai bun musical: „The Lost Boys„, „Schmigadoon!„, „Titaníque” și „Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”. La acestea se adaugă recitaluri din spectacolele nominalizate pentru cea mai bună reluare a unui musical: „Cats: The Jellicle Ball„, „Ragtime” și „Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”.

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitoarele de moda. Ce s-a intamplat pe covorul rosu la Met Gala 2026

Să fim serioase, o parodie după Titanic și o nouă versiune din Cats? Sună a rețeta perfectă pentru o seară de duminică relaxantă.

Iată câteva dintre cele mai disputate categorii din acest an. La secțiunea Cea mai bună piesă de teatru se bat „The Balusters„, „Giant„, „Liberation” și „Little Bear Ridge Road”. Pentru Cel mai bun actor într-un rol principal într-o piesă, lista îi include pe Will Harrison (Punch), Nathan Lane (Arthur Miller’s Death of a Salesman), John Lithgow (Giant), Daniel Radcliffe (Every Brilliant Thing) și Mark Strong (Oedipus).

Iar la actrițe în rol principal într-o piesă de teatru, competiția este absolut acerbă între Rose Byrne (Fallen Angels), Carrie Coon (Bug), Susannah Flood (Liberation), Lesley Manville (Oedipus) și Kelli O’Hara (Fallen Angels). Dacă ne uităm la musicaluri, actrițele principale nominalizate sunt Sara Chase, Stephanie Hsu, Caissie Levy, Marla Mindelle și Christiani Pitts.

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitoarele de teatru. Ce se intampla pe 21 mai

Cum putem urmări gala și cine primește premii speciale

Dincolo de competiția strânsă pentru trofee, vor exista și momente emoționante de recunoaștere a carierelor fabuloase din spatele cortinei. André Bishop, Jules Fisher și James Lapine vor fi onorați cu Premii Tony Speciale 2026 pentru Întreaga Carieră în Teatru.

Cifrele vorbesc de la sine.

Avem zeci de nominalizați la categorii tehnice, de la scenografie (unde Hildegard Bechtler, Takeshi Kata și David Korins fac magie vizuală) până la design de costume semnat de creatori precum Linda Cho sau Qween Jean. Este o adevărată desfășurare de forțe care ne amintește câtă muncă (și pasiune) intră într-o singură oră de spectacol.

Tot ce ne rămâne de făcut este să ne pregătim ținuta de casă confortabilă (sau de gală, de ce nu?) și să ne setăm alarmele pentru luna iunie. Ceremonia va fi difuzată live pe CBS de la ora 20:00 ET și va putea fi urmărită în flux și pe platforma Paramount+. Tu cu cine îți vei petrece acea duminică seară în fața ecranului?