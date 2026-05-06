Ritmul alert al vieții ne face de multe ori să aruncăm rapid produse în coșul de cumpărături, fără să ne gândim de două ori. Pe bune, cine are timp să scaneze mental fiecare ingredient? Dar o alertă recentă privind siguranța alimentară ne amintește cât de atenți trebuie să fim cu ce punem pe masă. Compania Utz Quality Foods a retras voluntar de pe piață anumite loturi de chipsuri din cartofi aparținând brandurilor Zapp’s și Dirty, la nivel național, din cauza unor temeri legate de contaminarea cu Salmonella.

Cum a pornit alerta alimentara

Totul a început luni, când U.S. Food and Drug Administration (FDA) a emis un comunicat clar privind această situație. Problema nu a pornit direct din fabricile producătorului principal. Așa cum arată datele dintr-un raport publicat recent de Independent, compania a aflat că un ingredient de asezonare, mai exact o pudră de lapte uscat provenită de la un furnizor terț, ar putea fi contaminată.

Și uite cum un singur detaliu dintr-o rețetă complexă poate da totul peste cap.

Să fim serioase, de câte ori nu am desfăcut o pungă de chipsuri în fața unui serial fără să citim eticheta până la capăt? Sănătatea ta și a celor dragi ține de multe ori de detalii mici, de acele momente în care alegi să fii atentă la informațiile oficiale.

Ce arome si branduri sunt vizate de retragere

Produsele afectate acoperă o gamă destul de largă de arome și dimensiuni. Vorbim despre chipsurile Zapp’s în variantele Bayou Blackened Ranch, Big Cheezy și Salt and Vinegar. Iar pe lângă acestea, pe listă se află și brandul Dirty, cu aromele Maui Onion, Salt and Vinegar și Sour Cream and Onion, care au fost distribuite în toată țara.

Iar aici intervine partea interesantă a acestui caz.

Până în acest moment, nu au fost raportate deloc îmbolnăviri. Ba chiar oficialii companiei au declarat că asezonarea respectivă a fost testată cu rezultat negativ înainte de a fi folosită. Numai că retragerea a fost emisă „din abundență de precauție”, strict pe baza retragerii inițiate de furnizorul ingredientului, a precizat FDA în comunicatul său. Agenția a ținut să adauge clar că niciun alt produs fabricat de Utz Quality Foods nu este inclus în această acțiune.

Riscurile pentru sanatate si legatura cu noi

Te-ai întrebat vreodată de ce autoritățile iau măsuri atât de drastice chiar și la cea mai mică suspiciune? Salmonella nu este deloc o bacterie de ignorat. Aceasta poate provoca infecții grave, iar uneori chiar fatale, în special în rândul persoanelor cu un sistem imunitar slăbit. La persoanele mai sănătoase, simptomele includ de obicei febră, diaree, greață, vărsături și dureri abdominale.

Dar stai puțin, poate te gândești că o alertă din America nu te afectează direct. E drept că vorbim de o retragere de peste ocean, însă în ziua de azi rafturile magazinelor de specialitate din România (și mai ales comenzile online de snackuri internaționale) ne aduc aceste branduri americane direct la ușa noastră. Când cumperi produse de import din mall-urile din București sau Cluj, verificarea lotului devine brusc o necesitate absolută, nu doar un moft trecător.

Lista exacta a produselor si ce trebuie sa faci

Dacă ai cumpărat recent aceste produse, sfatul autorităților este ferm. Nu le consuma sub nicio formă. Consumatorii sunt sfătuiți să le arunce pur și simplu sau să le returneze la locul de unde le-au achiziționat pentru a primi o rambursare. Retailerii au primit și ei instrucțiuni clare să elimine produsele afectate de pe rafturi.

Hai să vedem exact care sunt loturile cu probleme, ca să știi la ce să te uiți. Articolele afectate de retragere sunt următoarele, având termenul de valabilitate (Best by) în anul 2026:

1.5oz Zapp’s® Bayou Blackened Ranch Potato Chips (UPC: 83791272917), Best by: 3 august 2026, Code: 26030070101; Best by: 10 august 2026, Code: 26036070102; Best by: 17 august 2026, Code: 26043070101; Best by: 24 august 2026, Code: 26052070103

2.5oz Zapp’s® Bayou Blackened Ranch Potato Chips (UPC: 83791272924), Best by: 3 august 2026, Code: 26029070104; Best by: 17 august 2026, Code: 26044070104; Best by: 17 august 2026, Code: 26045070104; Best by: 31 august 2026, Code: 26058070104

8oz Zapp’s® Bayou Blackened Ranch Potato Chips (UPC: 83791272931), Best by: 27 iulie 2026, Codes: 26024070105, 26024070104; Best by: 3 august 2026, Codes: 26029070104, 26030070104; Best by: 10 august 2026, Codes: 26037070105, 26038070105; Best by: 17 august 2026, Codes: 26044070105, 26045070105

2oz Dirty® Salt and Vinegar Potato Chips (UPC: 83791520148), Best by: 3 august 2026, Codes: 26030070104, 26031070104, 26031070101; Best by: 10 august 2026, Codes: 26038070102, 26038070103

1.5oz Zapp’s® Salt and Vinegar Potato Chips (60ct) (UPC: 83791010144), Best by: 3 august 2026, Codes: 26030070101, 26031070101; Best by: 10 august 2026, Codes: 26036070102, 26037070102

2oz Dirty® Maui Onion Potato Chips (UPC: 83791520162), Best by: 8 august 2026, Code: 26052070103

2.5oz Zapp’s® Big Cheezy Potato Chips (UPC: 83791192208), Best by: 31 august 2026, Code: 26058070104

8oz Zapp’s® Big Cheezy Potato Chips (UPC: 83791192246), Best by: 31 august 2026, Codes: 26058070104, 26059070104

2oz Dirty® Sour Cream and Onion Potato Chips (UPC 83791520094), Best by: 31 august 2026, Code: 26059070104

Un simplu gest de a verifica un cod de bare pe o pungă rătăcită prin cămară îți poate scuti familia de o vizită total neplăcută la medic.