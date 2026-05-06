Te-ai gândit vreodată cum ar fi ca vacanța ta mult visată să se transforme brusc într-o cursă pentru supraviețuire? Trei persoane au murit deja, iar alte câteva sunt grav bolnave la bordul navei de croazieră MV Hondius, sub pavilion olandez, din cauza unui focar suspect de hantavirus. Situația celor 147 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord este extrem de tensionată, nava fiind nevoită să își schimbe radical traseul stabilit inițial.

O călătorie exotică marcată de incertitudine

Nava a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 20 martie și trebuia să ajungă în Republica Capului Verde pe 4 mai. Numai că lucrurile au luat o întorsătură dramatică. Un blogger american de turism aflat la bord, Jake Rosmarin, a povestit exact prin ce trec oamenii acolo.

„Mă aflu în prezent la bordul MV Hondius, iar ceea ce se întâmplă chiar acum este foarte real pentru noi toți cei de aici”, a spus el într-un videoclip emoționant.

Recomandari Avertisment pentru romanii care pleaca in vacanta. Ce se intampla pe navele de croaziera

Și are perfectă dreptate. „Nu suntem doar o poveste, nu suntem doar titluri. Suntem oameni. Oameni cu familii, cu vieți, cu oameni care ne așteaptă acasă.”

Tânărul cu peste 44.000 de urmăritori pe rețelele sociale a explicat clar că nava este „întreținută la un standard foarte înalt”. El a adăugat că pasagerii care nu sunt afectați „se descurcă bine” și rămân „cu un moral bun”, dar a recunoscut un lucru dureros. „Există multă incertitudine și aceasta este partea cea mai grea”.

Traseul virusului și deciziile autorităților

Totul a început pe 11 aprilie, când un bărbat olandez a murit, trupul său fiind coborât de pe navă aproape două săptămâni mai târziu în teritoriul britanic Sfânta Elena, la circa 1.200 de mile de coasta africană. Soția lui a zburat spre Africa de Sud, dar a murit la un spital din Johannesburg pe 26 aprilie. Apoi, un britanic bolnav a fost evacuat pe Insula Ascension (un avanpost izolat aflat la aproximativ 800 de mile spre nord) și dus în Africa de Sud, iar pe 2 mai un alt oaspete și-a pierdut viața. Operatorul Oceanwide Expeditions a anunțat că trei persoane vor fi evacuate în Țările de Jos.

Recomandari Millie Bobby Brown afișează 7 costume de baie minuscule în vacanțele exotice

Iar aici intervine un detaliu relatat într-o analiză publicată recent de Independent, care arată că nava se va îndrepta acum spre Insulele Canare, o călătorie care va dura trei zile pe mare.

Ministerul spaniol al sănătății a confirmat că va primi nava „în conformitate cu dreptul internațional și cu principiile umanitare”. Explicația oficialilor a fost foarte clară. „Organizația Mondială a Sănătății a explicat că Republica Capului Verde nu este în măsură să desfășoare această operațiune”.

Mai mult, aceștia au punctat responsabilitatea asumată. „Insulele Canare sunt cea mai apropiată locație cu capacitățile necesare. Spania are o obligație morală și legală de a asista aceste persoane, printre care se află și mai mulți cetățeni spanioli.”

Recomandari Adevarul dureros despre drama cantaretei Jewel. Nimeni nu se astepta la asta

Cum ne afectează aceste situații planurile de vacanță

Când îți rezervi o croazieră sau o vacanță exotică, te gândești la relaxare, nu la protocoale medicale. Dar realitatea globală ne lovește și pe noi, aici în România. Când apar astfel de crize internaționale de sănătate, prețurile asigurărilor de călătorie premium pentru destinații îndepărtate cresc automat, iar agențiile de turism din București sau Cluj își modifică rapid clauzele contractuale pentru vacanțele în zone cu faună sălbatică. Pe bune, chiar te face să citești de două ori contractul ăla stufos înainte să pleci spre o destinație exotică.

Dr. Maria Van Kerkhove de la OMS a oferit detalii esențiale despre situație. „Până în prezent, șapte persoane din cei 147 de pasageri și membri ai echipajului au fost raportate bolnave, din păcate, trei au murit.”

„Un pacient se află la terapie intensivă în Africa de Sud, deși am înțeles că starea acestui pacient se ameliorează, în timp ce doi pacienți sunt încă la bordul navei și sunt pregătiți pentru evacuare medicală în Țările de Jos pentru tratament”, a explicat medicul.

Sursa infecției și măsurile de protecție

„Pacientul inițial și soția sa s-au îmbarcat pe navă în Argentina”, a precizat reprezentanta OMS. Hantavirusul se transmite de obicei prin urina sau fecalele rozătoarelor infectate, iar simptomele pot apărea chiar și după opt săptămâni.

„Și având în vedere perioada de incubație a hantavirusului, care poate fi de la una la șase săptămâni, presupunerea noastră este că s-au infectat în afara navei, probabil făcând unele activități acolo.”

Să fim serioși, natura este mereu imprevizibilă. „Aceasta a fost o navă de expediție, iar mulți dintre oamenii de la bord făceau observarea păsărilor, făceau multe lucruri cu viața sălbatică.”

De aceea, concluzia preliminară e logică. „Deci, presupunerea noastră este că s-au infectat în afara bărcii și apoi s-au alăturat croazierei.”

Totuși, medicii sunt extrem de precauți. „totusi credem că ar putea exista o anumită transmitere de la om la om care se întâmplă printre contactele cu adevărat apropiate, soțul și soția, persoanele care au împărțit cabinele etc.”

Astfel, măsurile au devenit drastice la bord. „Deci, din nou, presupunerea noastră este că s-a întâmplat acest lucru și de aceea operăm și lucrăm cu nava pentru a ne asigura că oricine prezintă simptome, oricine îngrijește pacienții, poartă echipament individual de protecție complet.” Medicul a adăugat că „Personalul medical care a urcat la bordul bărcii a adus si EIP suplimentar.”

Ea a ținut să liniștească publicul. „Dar hantavirusurile nu se transmit de obicei în acest fel, este cu adevărat o infecție de la rozătoare.”

Ce urmează pentru pasagerii blocați

Mark Fielder, profesor de microbiologie medicală la Universitatea Kingston, a oferit o perspectivă calmă asupra situației. „Având în vedere înțelegerea actuală a infecției în curs de desfășurare și probabilitatea ca la bordul navei să fie implementate măsuri stricte de control al infecției, este probabil ca transmiterea continuă să fie limitată.”

Expertul a detaliat pașii necesari. „Izolarea pacienților infectați, spălarea regulată a mâinilor, monitorizarea contactelor apropiate și aplicarea măsurilor de control al infecțiilor vor fi toate esențiale pentru limitarea și stoparea răspândirii ulterioare a bolii.”

Cifrele dor.

În Argentina, doar anul trecut, hantavirusul a provocat 28 de decese la nivel național.

Cât despre viitorul imediat al pasagerilor, profesorul Fielder a explicat planul. „Odată ce nava acostează, este probabil să se facă aranjamente pentru ca pasagerii și echipajul rămași să fie evaluați medical și apoi să intre într-o perioadă de carantină și monitorizare pentru a asigura controlul oricărei infecții și pentru a oferi intervenție medicală timpurie acolo unde este necesar.”

Între timp, premierul britanic Starmer a asigurat că autoritățile sunt implicate direct. „Punem în aplicare planuri pentru călătoria lor în siguranță mai departe”. Niciun tratament specific nu există încă pentru această boală care începe cu febră și frisoane, lăsând prevenția ca singură armă reală în fața unui inamic tăcut.