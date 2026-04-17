La doar 22 de ani, Millie Bobby Brown, actrița care a devenit celebră la 12 ani cu rolul Eleven din Stranger Things, a lăsat în urmă serialul Netflix pentru o nouă viață de adult. Acum căsătorită cu Jake Bongiovi și mamă, vedeta își ține la curent cei 72,1 milioane de fani de pe Instagram cu imagini din vacanțe exotice și, fireste, cu o colecție impresionantă de costume de baie.

Imprimeu zebră la sală

Într-un selfie făcut la sală, proaspăta mămică a pozat într-un sutien de bikini triunghiular, cu un imprimeu zebră alb-negru. Iar în spatele ei se vedea o sală de forță în aer liber, undeva la tropice, dotată cu aparate de vâslit. Millie și-a etalat abdomenul tonifiat și a accesorizat costumul de baie cu un colier din mărgele colorate și un lanț simplu de aur cu pandantiv în formă de „M”. A adăugat și cercei rotunzi din aur și și-a prins părul într-un coc lejer.

O pată de culoare fuchsia

Într-o altă postare, actrița a arătat un sutien mai colorat, în același stil triunghiular. De data aceasta, a ales o combinație de fuchsia aprins și maro, într-un model psihedelic. Peste slip, Millie a adăugat o pereche de pantaloni scurți din denim, păstrând colierele, dar schimbând cerceii de aur cu unii mari, subțiri, din argint. Look-ul a fost completat de ochelari de soare cu rame negre și inserții cromate.

Roșu cireașă sub palmieri

Într-o altă escapadă, Millie a pozat într-un costum de baie minuscul, format din slip tanga și sutien, negru cu detalii roșii și imprimeu cu buze de cireașă. Poza a fost făcută sub o junglă de palmieri, cu părul ud de la înot și picioarele goale în nisip.

O imagine de vacanță clasică.

Alb imaculat și lectură în grădină

Pentru o sesiune de lectură în grădină, actrița a ales un costum de baie complet alb. Acesta era format dintr-un top stil bandeau și un slip cu talie înaltă, materialul fiind prins în lateral cu mici inele aurii. Millie citea chiar propria ei carte (romanul „Nineteen Steps”), cu părul prins într-un coc și purtând ochelari de soare cu rame negre și lentile portocalii.

De la albastru ocean la roșu aprins

V-ați gândit vreodată câte costume de baie are în garderobă? Colecția continuă cu un costum de baie albastru deschis, cu imprimeu paisley, ale cărui șnururi lungi se legau în lateral. Dar poate cel mai îndrăzneț a fost un alt costum roșu, mult mai mulat, cu un top triunghiular și un slip cu talie foarte înaltă. În acea fotografie, actrița, pe atunci cu părul blond decolorat, ținea deasupra capului un sarong tie-dye în nuanțe de albastru și alb.

Spiritul insulei într-un singur costum

În cele din urmă, Millie a întruchipat perfect spiritul insulei. A purtat un costum de baie cu un top stil balconette și slip cu talie înaltă, într-o explozie de culori: galben, albastru, turcoaz și roz. Până la urmă, detaliile fac diferența, nu-i chiar așa? Ea a adăugat o curea din mărgele în jurul taliei și a completat look-ul tropical cu o mică floare albă prinsă după ureche.