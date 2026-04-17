Mult-așteptata continuare a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada” va avea premiera mondială pe 20 aprilie. Meryl Streep și Anne Hathaway revin în rolurile iconice ale Mirandei Priestly și Andy Sachs, iar evenimentul de la David Geffen Hall din Lincoln Center, New York, va fi transmis în direct pentru fanii din întreaga lume.

Unde și cum poți urmări evenimentul

Premiera va fi difuzată live pe Disney+ și Hulu. Transmisiunea de pe covorul roșu începe la ora 17:30 ET / 14:30 PT. Iar pentru cei care nu pot urmări evenimentul în direct, Disney+ a anunțat că va exista „o reluare completă” a întregului spectacol.

Vestea bună? Poți vedea totul gratuit, cel puțin pentru o perioadă, profitând de ofertele de probă ale platformelor de streaming.

Gratuit, dar până când?

Hulu + Live TV, pachet care include automat și acces la Disney+, oferă noilor utilizatori o perioadă de probă de trei zile. După ce aceasta expiră, un abonament cu reclame costă 89,99 de dolari pe lună. Stai puțin, vrei o perioadă de probă mai lungă? Nicio problemă. Hulu (în varianta standard, fără Disney+) vine cu o lună întreagă de vizionare gratuită. Ulterior, prețurile sunt de 11,99 dolari pe lună cu reclame sau 18,99 dolari fără.

Distribuția originală, din nou la Lincoln Center

După aproape 20 de ani, actorii principali se întorc exact în locul unde a avut loc și premiera primului film, pe 19 iunie 2006. Primul „Diavolul se îmbracă de la Prada” a fost un succes uriaș de box office, cu încasări de peste 320 de milioane de dolari la nivel mondial (conform datelor Box Office Mojo).

Pe 20 aprilie, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci li se vor alătura noilor veniți în distribuție, printre care Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon și Helen J. Shen. Dar nu vor lipsi nici regizorul David Frankel și scenarista Aline Brosh McKenna, care se reunesc pentru a aduce pe ecrane partea a doua a poveștii care a cucerit o lume întreagă.

Moda, personajul principal al serii

Transmisiunea promite „o privire din interior la una dintre cele mai pline de farmec nopți ale anului”, punctată de sosirile vedetelor pe covorul roșu și interviuri din culise. Ținând cont de ținutele purtate de actori în turneul de promovare, care a inclus opriri în Mexico City, Tokyo, Shanghai și Londra, așteptările sunt, pe bune, uriașe.

V-ați gândit vreodată ce presiune este pe stiliști într-un astfel de moment? Anne Hathaway și Meryl Streep au impresionat recent cu ținute high-low, de la rochii Saint Laurent la pantofi de 110 dolari și genți DeMellier, demonstrând că au intrat din nou perfect în pielea personajelor.

Interviurile de pe covorul roșu vor fi conduse de influencerița Haley Kalil.